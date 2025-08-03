3 серпня 2025 року: святого Антонія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі й підмітати у дворі.
Що сталося 3 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року в християнській родині. Він рано став сиротою, роздав увесь свій спадок біднякам і прийняв чернечий постриг. Прожив двадцять років в одному з пустельних скитів. Братія розійшлася через гоніння латинян на православних, тому Антонію довелося поневірятися світом. Потім він знайшов на безлюдному березі камінь, на якому прожив цілий рік у молитвах і постах.
Що не можна робити 3 серпня:
- відмовляти в допомозі;
- підмітати у дворі;
- прибирати в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- яка погода сьогодні, такою буде і на початку жовтня;
- вітер дме з півдня — взимку буде багато снігу;
- сильний вітер — зима теж буде холодною;
- домашній птах линяє — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Антон, Іван, Ісаакій, Кузьма, Соломія.
Народилися 3 серпня:
1992 рік — Олександра Зарицька, українська співачка, солістка гурту "KAZKA".
Також цього дня:
1922 рік — у Нью-Йорку на радіо вперше у світі застосували звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;
1949 рік — набув чинності Статут Ради Європи;
1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд — 6 м 12 см.