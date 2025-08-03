3 серпня 2025 року: святого Антонія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі й підмітати у дворі.

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Що сталося 3 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Антонія. Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року в християнській родині. Він рано став сиротою, роздав увесь свій спадок біднякам і прийняв чернечий постриг. Прожив двадцять років в одному з пустельних скитів. Братія розійшлася через гоніння латинян на православних, тому Антонію довелося поневірятися світом. Потім він знайшов на безлюдному березі камінь, на якому прожив цілий рік у молитвах і постах.

Що не можна робити 3 серпня:

відмовляти в допомозі;

підмітати у дворі;

прибирати в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

яка погода сьогодні, такою буде і на початку жовтня;

вітер дме з півдня — взимку буде багато снігу;

сильний вітер — зима теж буде холодною;

домашній птах линяє — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Антон, Іван, Ісаакій, Кузьма, Соломія.

Народилися 3 серпня:

1992 рік — Олександра Зарицька, українська співачка, солістка гурту "KAZKA".

Також цього дня:

1922 рік — у Нью-Йорку на радіо вперше у світі застосували звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1949 рік — набув чинності Статут Ради Європи;

1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд — 6 м 12 см.