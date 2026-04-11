Привітання з Великоднем 2026 у прозі, віршах і листівках (фото)

Світле свято Великодня — це час тепла, віри та відродження, коли серця наповнюються надією і любов’ю. У ці дні особливо хочеться ділитися щирими словами та дарувати близьким радість через красиві привітання.

Великдень у 2026 році українці святкують 12 квітня. Фокус пропонує добірку гарних слів у прозі та віршах, якими можна привітати рідних та близьких з Воскресінням Хреста.

Великодні привітання у прозі

Великдень — одне з найважливіших свят, яке об’єднує родини та нагадує про духовні цінності. Саме тому привітання у прозі часто звучать особливо щиро та душевно.

Вітаю з Великоднем! Нехай це світле свято принесе у твоє життя мир, гармонію та безмежну радість. Нехай у серці завжди живе віра, а поруч будуть рідні та близькі люди.

Зі святом Великодня! Бажаю, щоб у твоєму домі панували любов і достаток, а кожен новий день дарував натхнення, добро і щастя.

Христос Воскрес! Нехай це велике свято наповнить душу світлом, а життя — теплом і благополуччям. Хай Господь береже тебе і твою родину.

Вітаю з Великоднем! Нехай разом із весною у твоє життя прийдуть нові сили, нові мрії та нові перемоги. Хай щастя не залишає твій дім.

Великодні вірші

Поетичні привітання завжди звучать особливо урочисто і красиво. Вони легко запам’ятовуються та створюють святковий настрій.

1.

Хай писанки у кошику

Приносять мир і ласку,

А Великоднє сонечко

Дарує щастя й казку.

2.

Христос Воскрес! — і світ ясніє,

І тиша світла настає,

Душа радіє і добріє,

Надія знов у ній живе.

Нехай любов у серці квітне,

І мир приходить у життя,

Хай кожен день стає привітним,

Дарує віру й відчуття.

3.

Христос Воскрес! — дзвенять дзвіниці,

Весна приходить у серця,

І світлом сяють усі лиця,

Й добро не має вже кінця.

Нехай цей день благословенний

Дарує радість і тепло,

Щоб кожен крок твій був натхненний,

А в серці світло проросло.

Привітання для рідних

Рідні — це найближчі люди, яким хочеться сказати найтепліші слова.

Дорогі мої, вітаю вас зі святом Великодня! Нехай у нашій родині завжди панує любов, взаєморозуміння і підтримка. Бажаю здоров’я, миру та щастя кожному з вас.

Мамо і тату, з Великоднем! Дякую вам за тепло і турботу. Нехай Господь оберігає вас і дарує довгі роки щасливого життя.

Рідненькі, Христос Воскрес! Нехай наш дім буде повний радості, затишку і благословення. Люблю вас і бажаю тільки найкращого.

Зі святом, люба родино! Хай Великдень принесе у наше життя світло, спокій і гармонію. Нехай усі негаразди обходять стороною.

Привітання для друзів

Друзі — це люди, які завжди поруч, тому їх теж важливо привітати теплими словами.

Друже, вітаю з Великоднем! Нехай у твоєму житті буде більше приводів для радості, а всі мрії здійснюються легко і швидко.

Зі святом! Бажаю тобі натхнення, гарного настрою і справжнього щастя. Нехай удача завжди буде на твоєму боці.

Христос Воскрес! Нехай це свято подарує тобі нові можливості, щасливі моменти і море позитивних емоцій.

Вітаю з Великоднем! Нехай у твоєму житті буде більше світла, добра і теплих зустрічей з близькими людьми.

Короткі великодні побажання

Іноді достатньо кількох слів, щоб передати найголовніше:

Христос Воскрес! Миру, добра і любові!

Світлого Великодня! Нехай серце радіє!

Зі святом! Нехай життя буде світлим і щасливим!

Божого благословення та радості кожного дня!

Листівки-привітання з Великоднем

Як обрати найкраще привітання

Обираючи привітання, варто враховувати, кому саме ви його адресуєте. Для рідних краще підійдуть теплі та глибокі слова, для друзів — легкі та життєрадісні, а універсальні привітання у прозі чи віршах стануть чудовим варіантом для будь-кого.

Головне — щирість. Саме вона робить будь-яке привітання особливим і незабутнім. Навіть прості слова, сказані від серця, можуть подарувати людині тепло і радість у цей світлий день.

Великдень — це не лише святкові страви та традиції, а передусім любов, віра і єдність. Даруйте одне одному щирі слова, і нехай кожне привітання стане маленьким промінчиком світла у житті ваших близьких.

