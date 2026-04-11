Привітання з Великоднем 2026 у прозі, віршах і листівках (фото)
Світле свято Великодня — це час тепла, віри та відродження, коли серця наповнюються надією і любов’ю. У ці дні особливо хочеться ділитися щирими словами та дарувати близьким радість через красиві привітання.
Великдень у 2026 році українці святкують 12 квітня. Фокус пропонує добірку гарних слів у прозі та віршах, якими можна привітати рідних та близьких з Воскресінням Хреста.
Великодні привітання у прозі
Великдень — одне з найважливіших свят, яке об’єднує родини та нагадує про духовні цінності. Саме тому привітання у прозі часто звучать особливо щиро та душевно.
- Вітаю з Великоднем! Нехай це світле свято принесе у твоє життя мир, гармонію та безмежну радість. Нехай у серці завжди живе віра, а поруч будуть рідні та близькі люди.
- Зі святом Великодня! Бажаю, щоб у твоєму домі панували любов і достаток, а кожен новий день дарував натхнення, добро і щастя.
- Христос Воскрес! Нехай це велике свято наповнить душу світлом, а життя — теплом і благополуччям. Хай Господь береже тебе і твою родину.
- Вітаю з Великоднем! Нехай разом із весною у твоє життя прийдуть нові сили, нові мрії та нові перемоги. Хай щастя не залишає твій дім.
Великодні вірші
Поетичні привітання завжди звучать особливо урочисто і красиво. Вони легко запам’ятовуються та створюють святковий настрій.
1.
Хай писанки у кошику
Приносять мир і ласку,
А Великоднє сонечко
Дарує щастя й казку.
2.
Христос Воскрес! — і світ ясніє,
І тиша світла настає,
Душа радіє і добріє,
Надія знов у ній живе.
Нехай любов у серці квітне,
І мир приходить у життя,
Хай кожен день стає привітним,
Дарує віру й відчуття.
3.
Христос Воскрес! — дзвенять дзвіниці,
Весна приходить у серця,
І світлом сяють усі лиця,
Й добро не має вже кінця.
Нехай цей день благословенний
Дарує радість і тепло,
Щоб кожен крок твій був натхненний,
А в серці світло проросло.
Привітання для рідних
Рідні — це найближчі люди, яким хочеться сказати найтепліші слова.
- Дорогі мої, вітаю вас зі святом Великодня! Нехай у нашій родині завжди панує любов, взаєморозуміння і підтримка. Бажаю здоров’я, миру та щастя кожному з вас.
- Мамо і тату, з Великоднем! Дякую вам за тепло і турботу. Нехай Господь оберігає вас і дарує довгі роки щасливого життя.
- Рідненькі, Христос Воскрес! Нехай наш дім буде повний радості, затишку і благословення. Люблю вас і бажаю тільки найкращого.
- Зі святом, люба родино! Хай Великдень принесе у наше життя світло, спокій і гармонію. Нехай усі негаразди обходять стороною.
Привітання для друзів
Друзі — це люди, які завжди поруч, тому їх теж важливо привітати теплими словами.
- Друже, вітаю з Великоднем! Нехай у твоєму житті буде більше приводів для радості, а всі мрії здійснюються легко і швидко.
- Зі святом! Бажаю тобі натхнення, гарного настрою і справжнього щастя. Нехай удача завжди буде на твоєму боці.
- Христос Воскрес! Нехай це свято подарує тобі нові можливості, щасливі моменти і море позитивних емоцій.
- Вітаю з Великоднем! Нехай у твоєму житті буде більше світла, добра і теплих зустрічей з близькими людьми.
Короткі великодні побажання
Іноді достатньо кількох слів, щоб передати найголовніше:
- Христос Воскрес! Миру, добра і любові!
- Світлого Великодня! Нехай серце радіє!
- Зі святом! Нехай життя буде світлим і щасливим!
- Божого благословення та радості кожного дня!
Як обрати найкраще привітання
Обираючи привітання, варто враховувати, кому саме ви його адресуєте. Для рідних краще підійдуть теплі та глибокі слова, для друзів — легкі та життєрадісні, а універсальні привітання у прозі чи віршах стануть чудовим варіантом для будь-кого.
Головне — щирість. Саме вона робить будь-яке привітання особливим і незабутнім. Навіть прості слова, сказані від серця, можуть подарувати людині тепло і радість у цей світлий день.
Великдень — це не лише святкові страви та традиції, а передусім любов, віра і єдність. Даруйте одне одному щирі слова, і нехай кожне привітання стане маленьким промінчиком світла у житті ваших близьких.
