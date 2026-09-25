Sova х Азов.one: Хвиля, Спрага та Герц у благодійному ювелірному дропі "Імена сили"

До Дня захисників і захисниць України Ювелірний дім SOVA та АЗОВ.ONE презентують благодійний ювелірний дроп «Імена сили». Його героїнями стали три чинні військовослужбовиці 12-ї бригади «Азов» та 1-го корпусу «Азов» — Хвиля, Спрага та Герц.

Їхні позивні ювеліри передали в образах на трьох лімітованих срібних кулонах. Прикраси мають унісекс-дизайн, виконані у навмисно нерівній, пластичній формі з рельєфним символом, на подовженому ланцюжку.

«Імена сили» — про жінок, які сьогодні є невід’ємною частиною українського війська. Проєкт прагне зробити історії захисниць більш помітними — через конкретні ролі та особистий досвід Хвилі, Спраги та Герц.

Разом зі службою у військового з’являється ще одне ім’я — позивний, що стає його «іменем сили». Іноді випадковий, іноді дуже особистий, він може відсилати до характеру, професії, захоплень чи цивільного життя. За позивними Хвилі, Спраги та Герц стоять три різні історії та три особисті сенси.

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Хвиля

Хвиля розпочала службу як чергова БпЛА в танковому батальйоні, наразі операторка ударних крил. Позивний «Хвиля» з’явився завдяки багаторічному захопленню вітрильним спортом і водночас дуже точно передає її характер. Цей образ ювеліри перенесли на кулон у вигляді рельєфного контуру гребеня хвилі.

Хвиля розпочала службу як чергова БпЛА в танковому батальйоні, наразі операторка ударних крил

Спрага

Спрага розпочала службу в медичній роті, а сьогодні є пілотесою FPV. Свій позивний вона обрала сама, і з часом це слово наповнилося особистим змістом — воно про внутрішню жагу до життя, справедливості та руху вперед. У прикрасі символ Спраги передали через листок рослини із краплинами роси.

Спрага розпочала службу в медичній роті, а сьогодні є пілотесою FPV

Герц

Герц — зв’язкова, яка служить із 2016 року. Її позивний безпосередньо пов’язаний із військовою спеціальністю: Герц — це одиниця вимірювання, яка фіксує кількість коливань за секунду. На кулоні цей позивний передали у вигляді звукової хвилі — коливань, що разом формують єдиний сигнал. Для самої героїні цей образ стає метафорою взаємозв’язку, де окреме завжди є частиною більшого.

Герц — зв'язкова, яка служить із 2016 року

Символи Хвилі, Спраги та Герц народилися з особистого досвіду героїнь, але можуть набувати нового значення для кожного, хто обирає прикрасу. Проєкт «Імена сили» втілює ці історії у ювелірну форму, а увагу до них перетворює у конкретну допомогу війську.

Через АЗОВ.ONE увесь прибуток від продажу прикрас буде спрямовано на закупівлю обладнання для комплектування пунктів зв’язку на передовій для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.