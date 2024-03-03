Авіаексперти назвали найбезпечніші місця в літаку

Попри те, що авіакатастрофи трапляються набагато рідше, ніж ДТП, варто враховувати деякі моменти в конструкції літаків, щоб посилити почуття власної безпеки.

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Попри те, що літаки вважаються одним із найбезпечніших видів транспорту, багато хто боїться літати, оскільки в разі аварії борту шанси вижити мінімальні. Однак не завжди поломка повітряного судна закінчується повним руйнуванням і пасажирам вдається вижити. Не останнє місце тут відіграє місце, де сидить людина. У бесіді з The Wall Street Journal Ентон Брікхаус, доцент Університету аеронавтики Ембрі-Ріддл у Дейтона-Біч, штат Флорида, дав свої поради перед купівлею квитків.

За його словами, хоча "найбезпечніше" положення сидячи залежить від типу надзвичайної ситуації, що виникла, зазвичай рекомендується сидіти в задній частині літака або біля крила.

Він наголосив, що крила літака є "міцними структурними компонентами" і роблять цю частину судна міцнішою, а отже, з більшою ймовірністю "витримають" випадок аварії.

Зі свого боку журнал Time писав, що, проаналізувавши розташування рядів, журналісти виявили, що середні сидіння в задній частині літака дали найкращі результати: рівень смертності під час аварії становив лише 28%. Найгірші з погляду безпеки місця були в проході в середній третині салону, де рівень смертності становив 44%.

Грем Брейтуейт, професор і директор транспортних систем в Університеті Кренфілда у Великій Британії, каже, що авіакомпанії зазвичай пропонують пасажирам підрахувати кількість рядів до виходу, навіть якщо вихід знаходиться позаду них. Ця порада врятувала життя людині під час пожежі в літаку British Airtours в аеропорту Манчестера в Англії 1985 року, оскільки він порахував ряди до виходу і зміг знайти двері, коли салон заповнився димом.

Літаки вважаються одним із найбезпечніших видів транспорту Фото: habr.com

Авіаційні експерти закликають мандрівників менше зосереджуватися на тому, де вони сидять, і більше — на інструктажах з безпеки авіакомпаній перед польотом, оскільки інформація з безпеки, що стосується цього конкретного літака, може відрізнятися від інформації на інших літаках

"Мене засмучує, коли я літаю і дивлюся навколо, а мало хто звертає на це увагу", — зізнався Ентоні.

Питання виживання під час польотів знову з'явилося на порядку денному, коли в січні рейси лайнерів Boeing 737 Max 9 були припинені через проблеми з безпекою після катастрофічного рейсу Alaska Airlines. Борт був змушений здійснити вимушену посадку після того, як дверна заглушка вилетіла і залишила зяючу дірку в борту літака.

Попри аварію авіакомпанії Alaska Airlines, 2023 рік став другим найбезпечнішим роком в історії з погляду безпеки авіакомпаній, про що свідчать усі інциденти з авіакомпаніями, зафіксовані минулого року в мережі Aviation Safety Network.

Згідно з цією базою даних, із 35 мільйонів рейсів сталося 1213 серйозних подій, 134 нещасних випадки, п'ять нещасних випадків зі смертельними наслідками і 105 смертей.

Раніше Фокус писав, як вибратися з літака, що падає, з келихом шампанського в руці.