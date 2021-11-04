Кіберзахист по-новому. Як уберегти від хакерів об'єкти критичної інфраструктури України

Протягом останніх п'яти років кібератаки стали причиною багатьох масштабних аварій. 2016 рік – відключення електроенергії в Україні, 2021 рік – атака на систему охорони здоров'я в Ірландії, 2021 рік – злам системи очищення води у США, 2021 рік – атака на систему постачання нафти США – та багато інших прикладів атак на критичні для суспільства системи.

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Україна – частина глобального простору, і наші об'єкти критичної інфраструктури теж є мішенями для кіберзлочинців. Фахівці з кіберзахисту Держспецзв'язку постійно фіксують зростання кількості кібератак на державний і комерційний сектор – на 10-12% щомісячно.

В Україні кіберзловмисники спрямовують атаки перш за все на органи державної влади (зокрема, часто атакують офіційні інтернет-представництва Президента України, сайти СБУ, ДБР та НАБУ, а також ДСПП та МВС), об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, банківський сектор та електронні поштові скриньки держслужбовців.

Це можуть бути DDoS-атаки на вебресурси, розсилання шкідливого програмного забезпечення або посилань на шкідливі сайти. Під час атак хакери часто використовують методи фішингу і шпигунства. Після проникнення в мережу вони можуть збирати чутливі дані.

Зловмисники роблять це як для наживи (адже за власні дані та можливість працювати далі компанії готові платити колосальні суми), так і для завдання економічної шкоди державі.

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Як регулятор, який розробляє і впроваджує в Україні стандарти захисту інформації, ми усвідомлюємо необхідність постійно вдосконалювати вимоги до кіберзахисту, щоб громадяни мали змогу отримувати будь-які послуги від держави та бізнесу вчасно, зручно та безпечно. Щоб пенсіонери отримували пенсії, працювали державні послуги у Дії, в оселях було світло, вода та опалення, щоб ходив транспорт.

Адже усі ці сервіси — частина критичної інфраструктури, яка містить інформаційні системи, що мають бути захищені.

Захист інформаційних систем – це постійна безперервна робота. Цього року наша команда планує представити нові стандарти захисту інформації, які ґрунтуються на стандартах NIST (Національний інститут стандартів і технологій США – провідний орган у галузі стандартів захисту інформації). З боку українського бізнесу є великий запит на такі зміни.

Також у жовтні цього року ми представили нові рекомендації захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ). Адже захист критичної інформаційної інфраструктури – один із головних викликів для країн всього світу сьогодні. В основу цього документу також було покладено напрацювання NIST. Зокрема, гайдлайн із протистояння ризикам кібербезпеки Cybersecurity Framework.

Це – найкращі стандарти, які існують у світі. Тож тепер український бізнес і державний сектор, які мають об'єкти критичної інформаційної інфраструктури, так само отримають можливість використовувати їх для кіберзахисту. У США дотримання вимог NIST Cybersecurity Framework обов’язкове під час побудови інформаційних систем для багатьох організацій, зокрема ОКІІ.

[ + – ] Цикл управління кібербезпекою

[ + – ] Система заходів кібербезпеки

Рекомендації передбачають наявний в Україні інструментарій, а також стандарти, розроблені NIST (Національний інститут стандартів і технології США), ISACA (Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем), IEC (Міжнародна електротехнічна комісія).

Ми плануємо постійно оновлювати цей документ, як це робить і NIST, адже, як ми постійно нагадуємо, кіберзахист – це не стан, а процес.

Неможливо побудувати систему захисту і заспокоїтись. Захист потребує постійних вдосконалень, покращень, змін, тому що технології зловмисників не стоять на місці.

Рекомендації передбачають загальний підхід до забезпечення кібербезпеки, що дає можливість:

здійснити аналіз та дати характеристику поточного стану забезпечення кібербезпеки ОКІІ;

описати цільовий стан кібербезпеки ОКІІ;

ідентифікувати та визначити пріоритети, рівень впровадження заходів кіберзахисту в контексті безперервного та повторюваного процесу управління ризиками у сфері кібербезпеки ОКІІ;

оцінити прогрес у досягненні цільового стану кібербезпеки ОКІІ;

оцінити наявність та ефективність комунікації як між суб’єктами, що безпосередньо розташовані на ОКІ, так і з суб’єктами, які є партнерами організації щодо управління ризиками у сфері кібербезпеки.

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Рекомендації – поки що – не будуть обов'язковими для впровадження на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури. Згодом вони мають стати невід’ємною частиною побудови систем безпеки принаймні для об'єктів критичної інформаційної інфраструктури найвищого ступеня критичності.

Проте я рекомендую керівникам усіх підприємств, які можуть бути віднесені до критичної інфраструктури, поставитись серйозно до нових стандартів захисту критичної інформаційної інфраструктури та можливостей, які надають ці стандарти.

Незалежно від того, чи стануть Рекомендації обов'язковими для вашого бізнесу, я вважаю, що починати працювати над впровадженням новітнього підходу варто всім і вже зараз. Адже ви – так само, як і держава, як і звичайні громадяни – зацікавлені у тому, щоб захистити свої інформаційні системи від втручання ззовні. І тепер у вас для цього є найкращий світовий стандарт.