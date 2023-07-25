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Росія обрала деградацію. Як слабшає кремлівська еліта, а українська стає сильнішою

Якість російських еліт з об'єктивних причин спочатку була вищою за українські. Але, стверджує аналітик Валерій Пекар, ця різниця стрімко нівелюється через прогрес українців та деградацію росіян.

Валерій Пекар
Валерій Пекар
Філософ
eye 74
путiн, кремль, росiя
Фото: kremlin.ru | Професійні росіяни починають закінчуватись...
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Російські еліти сильніші за наші еліти: якісний відбір, глибока багаторічна підготовка. Врешті, витягування кращого людського капіталу з колоній, в тому числі з нас.

Наші постколоніальні еліти слабкі: негативний відбір, зазвичай неякісна підготовка, постійна деградація через брак розвитку — бо якщо не розвиваєшся вгору, то сповзаєш вниз, а постколоніальний розвиток зазвичай є негативним, тобто деградацією старих колоніальних систем, якщо, звісно, не будувати нових якісних. Якщо брати просте протиставлення "еліти проти еліт", то нам нічого не світить.

Але є три "але". Цілих три.

  • По-перше, у нас сильне суспільство з горизонтальними мережевими зв'язками. І йому вдається іноді закидати на елітні поверхи окремих своїх представників (звідки їх традиційні еліти намагаються викинути, наприклад, посадити). А російське суспільство атомізоване, ні на що не здатне.
  • По-друге, наші союзники (нарешті ми усвідомлюємо, що у нас є союзники; так, вони не схожі на добру фею виконання бажань, але вони є й потужні), так от, наші союзники вкладалися багато років в структури громадянського суспільства різними освітніми проєктами, і ці вкладення трохи зменшують ефект постколоніальної деградації.
  • По-третє, наші вороги обрали шлях свідомої швидкої деградації для збільшення керованості інституцій і суспільства в агресивній війні. Це призводить до прискореного негативного відбору — … потроху професійні росіяни починають закінчуватися.
кабмiн, Уряд, Україна Fullscreen
Нашому суспільству вдається іноді закидати на елітні поверхи окремих своїх представників
Фото: пресслужба Кабміну

Висновок простий:

  1. Нам треба будувати наші інституції та кооптувати туди кращий людський капітал із суспільних мереж — за принципом компетентності, а не лояльності, бо інакше програємо війну.
  2. Нам треба пришвидшити руйнацію їхніх еліт, але це тема вже не для публічного обговорення.

Це війна на виснаження, і не лише збройних сил, запасів снарядів, фінансових систем, суспільної стійкості, енергетичних систем тощо, а й еліт. Чиї еліти сильніше деградують, той програв. Бо в момент, коли деградація перетинає червону риску, ухвалюються управлінські рішення, після яких система далі не живе.

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