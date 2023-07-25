Росія обрала деградацію. Як слабшає кремлівська еліта, а українська стає сильнішою

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Російські еліти сильніші за наші еліти: якісний відбір, глибока багаторічна підготовка. Врешті, витягування кращого людського капіталу з колоній, в тому числі з нас.

Наші постколоніальні еліти слабкі: негативний відбір, зазвичай неякісна підготовка, постійна деградація через брак розвитку — бо якщо не розвиваєшся вгору, то сповзаєш вниз, а постколоніальний розвиток зазвичай є негативним, тобто деградацією старих колоніальних систем, якщо, звісно, не будувати нових якісних. Якщо брати просте протиставлення "еліти проти еліт", то нам нічого не світить.

Але є три "але". Цілих три.

По-перше, у нас сильне суспільство з горизонтальними мережевими зв'язками. І йому вдається іноді закидати на елітні поверхи окремих своїх представників (звідки їх традиційні еліти намагаються викинути, наприклад, посадити). А російське суспільство атомізоване, ні на що не здатне.

По-друге, наші союзники (нарешті ми усвідомлюємо, що у нас є союзники; так, вони не схожі на добру фею виконання бажань, але вони є й потужні), так от, наші союзники вкладалися багато років в структури громадянського суспільства різними освітніми проєктами, і ці вкладення трохи зменшують ефект постколоніальної деградації.

По-третє, наші вороги обрали шлях свідомої швидкої деградації для збільшення керованості інституцій і суспільства в агресивній війні. Це призводить до прискореного негативного відбору — … потроху професійні росіяни починають закінчуватися.

Нашому суспільству вдається іноді закидати на елітні поверхи окремих своїх представників Фото: пресслужба Кабміну

Висновок простий:

Нам треба будувати наші інституції та кооптувати туди кращий людський капітал із суспільних мереж — за принципом компетентності, а не лояльності, бо інакше програємо війну. Нам треба пришвидшити руйнацію їхніх еліт, але це тема вже не для публічного обговорення.

Це війна на виснаження, і не лише збройних сил, запасів снарядів, фінансових систем, суспільної стійкості, енергетичних систем тощо, а й еліт. Чиї еліти сильніше деградують, той програв. Бо в момент, коли деградація перетинає червону риску, ухвалюються управлінські рішення, після яких система далі не живе.

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