Корупція на трьох ніжках. Як вона влаштована і чому її можна перемогти в Україні

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Антикорупція є системою з трьома компонентами.

1. Зміна поведінкових стереотипів. Це непросте завдання — адже в попередні епохи корупція була не хворобою суспільства, а його основою, завдяки якій суспільство виживає (та й називалася вона не корупцією, а іншими, лагіднішими словами; саме нинішнє слово "корупція" вже несе сенс неприйнятності). В радянські часи отримати певні товари та послуги можна було лише за рахунок корупції — уявіть собі, що йдеться про медичну послугу вашому близькому родичу. Отже, поведінкові стереотипи, які століттями забезпечували виживання, нині стримують розвиток. І для того, щоб подолати ці поведінкові стереотипи, потрібна не лише пропаганда, а передусім можливість отримати певне благо в законний спосіб (ось чому, наприклад, таким великим злом є блокування податкових накладних чи невідшкодування ПДВ — фактично воно множить на нуль всі зусилля держави й суспільства). Ну і велику роль відіграє особистий приклад людей, наділених владою, а також соціальна неприйнятність корумпованих осіб — грубо кажучи, не подавати руку хабарникам і крадіям.

2. Попередження й запобігання. Основою корупційного діяння є можливість його вчинення: там, де немає можливості вчинення корупції, там не треба ні карати, ні проповідувати. Корупція живиться непрозорістю (непублічністю) та дискрецією (волюнтаризмом, правом державного службовця ухвалювати рішення на свій розсуд, неточністю та двозначністю формулювань нормативно-правових актів тощо). Звідси випливають інструменти подолання корупції. По-перше, це прозорість: можливість публічного контролю, відкритість механізмів ухвалення рішень. Ось чому громадянське суспільство вимагає відкриття публічних реєстрів, закритих на час воєнного стану. Ось для чого потрібні відкриті конкурси, громадські ради, прямі трансляції процедур тощо. По-друге, це цифровізація: формалізація алгоритмів та надання послуг чи ухвалення рішень комп’ютером замість людини там, де це можливо. По-третє, дерегуляція: скасування численних застарілих обмежень, які можна обійти "в порядку виключення". Четверте — приватизація: зменшення сфер впливу чиновників на користь відкритих ринків. П’яте — децентралізація: зменшення впливу невеликої кількості посадовців на користь місцевих громад, де й контролювати легше. Ось чому фахівці так наполягають на прозорій податковій та митній системі, на дерегуляції, приватизації та децентралізації.

3. Третій компонент системи — невідворотність покарання. Начебто і тут все просто, але ні: доводиться ще і ще раз наголошувати на презумпції невинуватості (уявіть собі, державні службовці мають таку саму презумпцію невинуватості, як й інші громадяни), на необхідності доказової бази, на конкурентності судового процесу (праві на захист) тощо. Сама собою невідворотність покарання нічого не вирішує, це доводять приклади країн з дуже високим рівнем покарань, але невикоріненою корупцією.

Перший із цих трьох компонентів просувають політики й моралісти. Політикам це вигідно: "почни з себе", а ми тим часом залишимо старі системи незмінними. Третій компонент вимагає суспільство, цим займаються журналісти-розслідувачі, громадські активісти та численні правоохоронці: кількість органів все більша, бюджети все більші, результат такий самий незадовільний для суспільства. Другим компонентом опікується НАЗК, він є основою Державної антикорупційної програми, але ні політикам, ні суспільству цей компонент не дуже зрозумілий та не пріоритетний.

Уявіть собі, що це стілець на трьох ніжках. Ви не зможете всидіти на ньому, якщо у вас одна ніжка коротша чи підпиляна.

Нині найбільш проблемний із трьох компонентів — другий: прозорість, підзвітність, спрощення, автоматизація, дерегуляція, приватизація, децентралізація тощо.

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