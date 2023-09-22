Робитимуть усе, щоб Україна перемогла: поляки ненавидять Росію, навіть коли критикують українців

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Про Польщу, Україну і вибори. Тезово.

Для початку.

Багато мільйонів поляків щиро підтримують Україну і є справжніми друзями України. Але своя сорочка завжди ближче до тіла. Політика залишається політикою. Прагматизм та цинізм у цій війні зашкалює. Благодійників в міжнародній політиці немає. Польща — прогресивна європейська країна, але є нюанси. Причому у випадку з правлячою там партією — величезні нюанси. "Право і Справедливість" ідейно найбільш нагадує "Фідес". Так, партію Орбана. Поляки ненавидять Росію цілком щиро. І Путін, і його сателіт Лука роблять все, щоб це не змінилося. Ну і про Смоленськ-2010 всі пам'ятають добре.

Тому Польща буде робити те, що від неї треба, щоб Україна перемогла. Тим паче, вона робить це майже виключно чужим коштом. І біженцям допомагає за рахунок США і фонду ЄС (де є реципієнтом, тобто отримує грошей більше, ніж вкладає), і передає зброю, за яку отримує компенсацію. Або постачання новітньої зброї. Від США. На відміну від Франції, Німеччини, Данії, Швеції, Норвегії, Італії, Сполучених Штатів. Які це роблять виключно власним коштом.

Масові протести - те, чого прагне уникнути польська влада

Але раз вже вибори, і якщо можна програти, то в БІЙ МАЄ ЙТИ ВСЯ ЗБРОЯ, зокрема наркоманська. Так ось, власне, кілька треків:

Трек № 1. Польща і репарації від Німеччини. 1 вересня (три тижні тому) Прем'єр-міністр Польщі Моравецький вчергове почав вимагати у Німеччини репарації "для нормальних відносин". За Другу Світову війну. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у 84-ті роковини початку війни заявив, що його країна продовжить вимагати від Німеччини виплати репарацій. Польща хоче отримати $1,32 трлн, пов'язаних зі збитками, завданими під час Другої світової війни. Німці ввічливо, але переконливо рекомендують ПіС пошукати гроші десь в іншому місці. І дійсно, Німеччина Польщі заплатила і грошима, і територіями.

Польща і репарації від Німеччини. 1 вересня (три тижні тому) Прем'єр-міністр Польщі Моравецький вчергове почав вимагати у Німеччини репарації "для нормальних відносин". За Другу Світову війну. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у 84-ті роковини початку війни заявив, що його країна продовжить вимагати від Німеччини виплати репарацій. Польща хоче отримати $1,32 трлн, пов'язаних зі збитками, завданими під час Другої світової війни. Німці ввічливо, але переконливо рекомендують ПіС пошукати гроші десь в іншому місці. І дійсно, Німеччина Польщі заплатила і грошима, і територіями. Трек № 2. ПіС публікує "таємний план зливу 40% території" в разі нападу Росії. Звісно, належить план, за позицією ПіС, їх головному конкуренту на виборах — партії "Громадянська платформа". Хоча в плані доволі чітко вказано, що це лише один зі сценаріїв. На випадок, якщо НАТО буде повільно йти на допомогу. І це план 2011, на хвилиночку. Звісно, якби при владі тоді були ПіС, вони б такий зрадницький план ніколи не розробили б!

ПіС публікує "таємний план зливу 40% території" в разі нападу Росії. Звісно, належить план, за позицією ПіС, їх головному конкуренту на виборах — партії "Громадянська платформа". Хоча в плані доволі чітко вказано, що це лише один зі сценаріїв. На випадок, якщо НАТО буде повільно йти на допомогу. І це план 2011, на хвилиночку. Звісно, якби при владі тоді були ПіС, вони б такий зрадницький план ніколи не розробили б! Трек № 3. Інші внутрішні срачі. Судова реформа від ПіС, яку розкритикували і ЄС, і опозиція, чергове "консервативне" загострення з абортами тощо. Так, навіть історія "з 2024 ми не будемо нічого платити українським біженцям" — воно ж теж переважно про внутрішню політику. Бо у поляків все доволі специфічно з темою мігрантів, і тому українські біженці рано чи пізно мали стати гострою темою під час виборчої кампанії.

Інші внутрішні срачі. Судова реформа від ПіС, яку розкритикували і ЄС, і опозиція, чергове "консервативне" загострення з абортами тощо. Так, навіть історія "з 2024 ми не будемо нічого платити українським біженцям" — воно ж теж переважно про внутрішню політику. Бо у поляків все доволі специфічно з темою мігрантів, і тому українські біженці рано чи пізно мали стати гострою темою під час виборчої кампанії. Трек № 4. Корупційні скандали. З актуального. З'ясувалося, що в структурі МЗС понад 10 років існувала схема надання віз для "працевлаштування в ЄС". За хабарі. Представники понад 20 країн отримали кілька десятків тисяч таких віз — і потім їхали в інші європейські країни для того, щоб вже там затриматися. Зараз ПіС і ГП перекидають один на одного провину, а головний фігурант розслідування — пан Петр Вавжик — у важкому стані у лікарні. Погано стало людині.

І на останок. Про поведінку Польщі навколо зерна. Правляча партія спирається на консервативний електорат. І її підтримка більше в східних, менш заможних і більш селянських регіонах. Тому і качають крінж з репараціями, тему БІДНОГО ПОЛЬСЬКОГО ФЕРМЕРА, тему абортів. Вболівати в такому контексті за пацанів з ПіС — це треба бути зовсім тойво. Як і йти їм назустріч.

Ну і окремий привіт романтикам "Яка б була крута Річ Посполита". Не була б. Пересралися б до крові. Як і було. Захист власних інтересів пріоритетніший за будь-що. Тому ми маємо не намагатися грати у суб'єктність, а бути суб’єктними.

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