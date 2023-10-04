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Чотири кроки до перемоги. Як має змінитися Україна, щоб виграти війну

Україна має чітко розуміти, якою є її стратегія для досягнення перемоги, пише аналiтик Валерiй Пекар. Для того, щоб виграти найважчу війну з Росією, потрібно здійснити чотири цілком зрозумілі кроки…

Валерій Пекар
Валерій Пекар
Філософ
eye 26
Мітинг, перемога
Фото: Getty Images | Зараз — саме час замислитись над тим, як досягти перемоги
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Цей дуже негативний пост містить чимало позицій, про які я багато писав, так само, як і мої друзі та колеги.

Можна сперечатися з певними деталями, але, на мій погляд, тут на 90% все правильно.

(Наприклад, я не згоден з оцінкою Ярослава Гунька, але визнаю, що ця ситуація нам на шкоду, а не на користь).

Коротко про ключові больові точки:

  1. Україна не має стратегії перемоги. Без стратегії перемогти неможливо.
  2. Завищені очікування, створені українськими політиками, завдали дуже багато шкоди.
  3. Перемогти своїми силами, без грошей і зброї союзників, ми не можемо.
  4. Світ поступово буде знижувати підтримку України — і Захід, і Південь.
  5. Вимоги, образи, звинувачення — ці "інструменти дипломатії" не працюють.
  6. Відмовляючись виходити на одну сцену з росіянами, ми без бою залишаємо їм право формувати свідомість західних еліт.
  7. Путін не помре, російська економіка не завалиться, голодних бунтів не буде.
  8. НАТО не буде воювати за Україну за жодних умов, і до завершення війни Україні не дозволять стати членом НАТО.
  9. Українське суспільство дуже вперте і не хоче визнавати своїх помилок.
українці, мiтинг Fullscreen
Українське суспільство має залишитися єдиним
Фото: РИА Новости

Впертість українського суспільства врешті призведе до розколу: частина суспільства втомиться і буде готова на завершення війни за будь-яку ціну, а частина буде готова битися до повної перемоги за будь-яку ціну. Цей розкол може завершитися поганими наслідками.

Висновки:

  1. Нам терміново потрібна спільна із союзниками стратегія перемоги.
  2. Нам потрібно поміняти наші підходи до взаємодії із Заходом, Півднем, російськими антиімперськими силами.
  3. Нам потрібна чесність у внутрішньому діалозі всередині українського суспільства, і нам потрібен, нарешті, діалог між владою і бізнесом, громадянським суспільством, експертною спільнотою, місцевим самоврядуванням тощо.
  4. Нам потрібно припинити вірити у міфи, які ми самі собі придумали, і тим більше у міфи, придумані для нас на Луб'янці.

P.S. Всі, хто прочитав у пості заклик до здавання територій, — будь ласка, перечитайте двічі, уважно. Там нема жодного слова про це.

P.P.S. Окремо зазначу, що я не поділяю негативних оцінок української дипломатії. Вважаю, що переважна більшість українських дипломатів б'ються, як леви, за інтереси країни. Але їм потрібно більше фінансування, більше якісних людей, а головне — стратегія перемоги.

Джерело

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Війна до переможного розвалу. Який сценарій подій приведе Україну до перемоги