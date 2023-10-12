США можуть вторгнутися в Мексику: чому для них поширення фентанілу важливіше за війну в Україні

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Барак Обама, будучи сенатором, пояснював свою опозицію вторгненню адміністрації Буша в Ірак, сказавши: "Я не проти всіх воєн. Я проти тупої війни".

Зі свого боку, республіканці не проти всіх воєн — вони виступають тільки проти розумних.

Протягом кількох місяців підтримка республіканцями розумної війни, яка служить нашим національним інтересам і допомагає Україні захиститися від російського вторгнення, неухильно знижується. Тим часом, підтримка партією справді дурної війни — односторонніх військових атак на наркокартелі в Мексиці з метою зупинити транскордонну торгівлю фентанілом — майже стала партійною догмою.

Кандидати в президенти від республіканської партії губернатор Флориди Рон ДеСантіс, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт і колишній посол ООН Ніккі Гейлі нещодавно підтримали такі військові дії. ДеСантіс пообіцяв відправити спецпризначенців США для знищення лабораторій з виробництва фентанілу в "перший день". Провідні республіканці в Палаті представників і Сенаті запропонували широкі дозволи на використання військової сили США в Мексиці.

У 2020 році міністр оборони Марк Еспер усвідомив, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на напад на Мексику, коли двічі запитав Еспера про використання ракет для знищення мексиканських лабораторій з виробництва наркотиків і створення враження, що "ніхто не дізнається, що це були ми". Еспер написав у своїх мемуарах, що, якби він не подивився Трампу в обличчя, він би подумав, що це жарт.

У 2022 році від фентанілу померло більше американців, ніж загинуло під час воєн у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, разом узятих. Але друга мексикано-американська війна не завдасть істотної шкоди мексиканським підприємствам з виробництва фентанілу. Навіть радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, відомий своєю войовничістю, заявив, що односторонні військові операції "не вирішать проблему".

Некерована третина Мексики пропонує достатньо місця для прихованого виробництва фентанілу в невеликих, широко розосереджених лабораторіях. Одна лабораторія була розташована посеред коров'ячого стада. Наркокартелі, які були б п'ятим за величиною роботодавцем у Мексиці, якби вони були єдиною організацією, дуже стійкі, тому що, незважаючи на те, що щодня втрачають десятки робітників через поліцію або внутрішнє насильство, вони продовжують займатися бізнесом. Оскільки на американській наркозалежності можна заробити так багато грошей, США доведеться продовжувати бомбити постійно відновлювані лабораторії з виробництва наркотиків. Іншими словами, республіканці втягнуть нас у ще одну "вічну війну".

Президент Мексики Обрадор, як не дивно — потенційний союзник Путіна у війні проти США Фото: Getty Images

Ба більше, Мексика не буде просто стояти осторонь, доки США брутально порушують її суверенітет і знов розкривають рани американо-мексиканської війни 1846-1848 років. Вона тоді втратила половину своєї території, але мексиканці досі святкують доблесний захист Мехіко від американських загарбників молодими курсантами-підлітками, які скоріше покінчили б із життям самогубства, ніж здалися. Але республіканці, вочевидь, вважають, що навіть якщо Мексика чинитиме опір, вона буде швидко придушена військовою міццю США.

Таке мислення, яке перегукується з мисленням Кремля, коли він вторгся в Україну, припускає, що захоплена країна битиметься самотужки, без зовнішньої підтримки. Насправді Мексика має потенційного союзника, який допоможе захиститися від американських атак на наркокартелі — Володимира Путіна.

Якщо ви думаєте, що це надумано, врахуйте, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав пропозиції республіканців щодо застосування військової сили проти наркокартелів "образою народу Мексики, який не підкоряється будь-чиїм наказам". І врахуйте, що Лопес Обрадор, який засудив США за постачання зброї в Україну, нещодавно запросив контингент російських солдатів марширувати разом із мексиканськими солдатами на військовому параді, можливо, щоб послати сигнал республіканським яструбам вторгнення.

Якщо Україна програє війну, тому що республіканці заблокували військову допомогу, а США замість цього нападуть на мексиканські нарколабораторії, ми можемо стати свідками приголомшливого розвороту ситуації. Зрештою, Росія може постачати Мексиці зброю НАТО, захоплену в України, включно з ракетами "Патріот" і ракетними системами HIMARS, для захисту від американського військового нападу.

Путін буде єдиним переможцем.

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