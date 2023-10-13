Чи спрацює моторошний план на Близькому Сході? Чому виграє Іран, якщо Ізраїль відповість жорстко

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Після жахливої атаки ХАМАСу на Ізраїль серед ізраїльського розвідувального співтовариства, безсумнівно, почнеться серйозна переоцінка цінностей. Але це не повинно було стати несподіванкою. Протягом значного часу Іран планував і постачав ворогів Ізраїлю. Ще до смерті Касема Сулеймані, вельми здібного і смертоносного лідера іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), режим готувався посісти поул-позицію як ворог Ізраїлю. В останнє десятиліття Іран відвернувся від реформ і прийняв жорстку лінію.

Сили "Кудс" КВІР і Міністерство розвідки живлять повстанців в Іраку. Підтримувані Іраном ополченці регулярно стояли за мінометними обстрілами персоналу НАТО, спрямованого на допомогу іракському уряду. У Європі, принаймні двічі за останній час, ми бачили, як іранські групи вбивць нападали на дисидентів та опозиційні ЗМІ. Тим часом постачання ракет "Хезболлі" та озброєнь усіх рівнів ХАМАСу сягнули нових висот у безпосередній близькості від Ізраїлю. У Ємені повстанців-хуситів через Ормузьку протоку постачають ракетами великої дальності, що дають змогу наносити удари по цивільному населенню та інфраструктурі Саудівської Аравії.

Не помиляйтеся: Іран буде готовий до того, щоб атаки ХАМАСу спровокували ширшу кризу в арабському світі та серед мусульманського населення на Заході. Він не хоче миру шляхом переговорів. Режим не хоче вирішення проблеми створення двох держав в Ізраїлі. Чого Захід надто часто не усвідомлює, то це того, що такі напади не є разовими або взаємними, а являють собою частину навмисного і рішучого плану з використання терору для поділу і ослаблення регіону. Дійсно, незважаючи на постійну риторику і дії Ірану, знищення Ізраїлю не так важливе для режиму, як перетворення на регіональну наддержаву. Іранське керівництво використовує ізраїльський конфлікт для вербування довірених осіб з поширення розбіжностей.

Іран ненавидить економічний успіх Саудівської Аравії, ОАЕ і Катару. І він знає, що більше процвітання і можливості в цих країнах для чоловіків, а сьогодні і для жінок, послаблюють його проєкт просвітництва за допомогою ісламської революції.

Корпус вартових ісламської революції — могутня зброя тегеранського режиму Фото: NurPhoto Agency

На думку Верховного лідера, ісламська революція — це ідеологічний експорт, який буде нав'язаний ворогам і сусідам. Подібно до експорту комунізму Радянським Союзом, іранські революціонери ніколи не зупиняються. Вони вірять, що мають рухатися вперед, інакше помруть. Однак Іран знає, що його революція не така популярна. Навіть серед мусульман-шиїтів в Іраку Тегеран не вітають. Багато жителів регіону вважають його неотесаним і небажаним гостем.

З цієї причини Іран розігрує карту "арабської вулиці". Незважаючи на те, що Іран та Ізраїль час від часу працювали разом, навіть за аятоли Хомейні (Іран купував зброю в Ізраїлю в 1980-х роках), нині він намагається апелювати до громадської думки на вулицях Катару, Ер-Ріяда та Каїра. Антиізраїльська карта — найдешевша. І, граючи в цю гру, Іран підштовхує й інших лідерів регіону піти проти громадської думки.

Терористичні атаки ХАМАСу — це останні дії не поміркованих, які хочуть вирішення проблеми двох держав, а тих, хто, як Іран, хоче стерти Ізраїль з лиця землі. Іран уже багато років культивує крайні точки зору мусульман. Останніми роками він приймав у себе високопоставлених членів "Аль-Каїди", незважаючи на те, що салафіти-суніти вважають шиїтів єретиками — ось на що готовий піти Іран. Не дивно, що голос войовничого салафізму перебуває в авангарді цих протестів проти Ізраїлю. Їхні сержанти-вербувальники змішуватимуться з пропалестинськими протестувальниками, яких ми нещодавно бачили в Південному Кенсингтоні. Вони будуть стверджувати, що говорять від імені арабського світу. Вони цього не роблять і ніколи не робили.

Цей жахливий напад має нагадати нам усім, що поставлено на карту. Іран захоче, щоб Ізраїль відреагував занадто гостро. Він захоче, щоб дії Ізраїлю виходили за рамки самооборони відповідно до міжнародного права. Ми всі повинні пам'ятати, що цілком можливо називати ХАМАС терористами і не приймати чийсь бік між Палестиною та Ізраїлем, точно так само, як можна притягнути ізраїльську армію до відповідальності, не ставлячи під сумнів право Ізраїлю на існування. Бі-бі-сі, схоже, вважає, що називати ХАМАС терористами — значить, приймати чиюсь сторону. Це не так. Саме методи, які вони використовують, головним чином визначають терористів.

ХАМАС ніколи не представляв поміркованих палестинців. Він не говорить від імені більшості. Ми не повинні допустити, щоб ці жахливі події довели нас до крайнощів, коли права людини, міжнародне право і рішення про створення двох держав будуть відкинуті. Такий шлях призведе лише до зростання влади іранського режиму і нестабільності в Перській затоці. Якщо в цих атаках переможе екстремізм, ми всі програємо.

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