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Думки

Даруйте те, що потрібно. Чому найкращим подарунком на Різдво можуть стати щітка і совок

Заведено думати, що подарунок на Різдво має бути обов'язково дорогим і красивим. Насправді, запевняє колумніст Джемайма Льюїс на The Telegraph, насамперед він має бути корисним — тоді вас точно згадають добрим словом

Джемайма Льюис
Джемайма Льюис
Колумніст, оглядач
eye 125
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Фото: Pexels | Подарунок на Різдво — це важливо. Вiн має надовго запам'ятатися близьким
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Коли мені було 11, хрещений подарував мені на Різдво використаний шматок мила. Чесно кажучи, він поклав його назад в обгортку, але на ньому все ще було видно сіруваті бульбашки засохлої піни.

Я думаю, це перевершує більшість претендентів у списку жахливих різдвяних подарунків Argos. Згідно з опитуванням, проведеним ритейлером (і я мушу зізнатися, що була збита з пантелику його методологією), 28 відсотків британців кажуть, що найгірший подарунок, який вони коли-небудь отримували, — це подарунковий сертифікат з вичерпаним терміном дії, за яким слідує мертва рослина (28%) і протермінований шоколад (28%).

Чи може це справді означати, що майже третина людей у цій країні отримали один або кілька таких "подарунків"? Яка ми дивна нація.

У цьому списку небажаних подарунків є два різних типи: абсолютно непотрібні (див. вище) й образливо корисні. Середньостатистичного британця, схоже, не забавляють подарунки у вигляді рулону туалетного паперу, гербіциду, крему для взуття. Нас привчили вірити, що найкращі подарунки — це розкішні й дорогі задоволення: бомбочки для ванни й тонка спідня білизна, шовкові шарфи й ароматичні свічки.

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Більше подарунків, красивих і корисних!
Фото: Getty

Але предмети розкоші за визначенням — це речі, якими ми рідко користуємося в повсякденному житті. Ось чому навіть нібито "хороші" подарунки так часто опиняються в переповненій шухляді, швидко перетворюючи задоволення на безлад.

Фактично, чим старшою я стаю, тим більше я віддаю перевагу сміливому і практичному подарунку. Одного разу мій чоловік подарував мені совок і щітку, правильно розрахувавши, що я отримуватиму невелику, але регулярну дозу задоволення від жорсткості щетини і щільної кришки совка, яка запобігає розлітанню пилу.

Якщо подарувати коханій людині щось абсолютно утилітарне, це означає, що вона думатиме про вас, нехай і криво, щоразу, коли використовує це.

На мій погляд, це набагато романтичніше, ніж намагатися заспокоїти їх дорогими мазями. Це показує, що ви визнаєте і цінуєте навіть найповсякденніші аспекти вашого спільного життя.

Одного разу батько подарував моїй матері набір висувних стрижнів для прочищення стічних вод. Корисне, що запам'ятовується — і розсмішило її. Чого ще можна бажати на Різдво?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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