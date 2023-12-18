Україні та Польщі знову час дружити. Як перезавантажити стосунки просто зараз

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Нещодавня напруга у відносинах України з її найбільшим західним сусідом, Польщею, завдають шкоди обом країнам — і приносять користь Росії. Щоб уникнути подальших розбіжностей, потрібне серйозне перезавантаження. І тут вибори нового польського уряду можуть стати можливістю почати все спочатку.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща стала притулком для мільйонів біженців. Країна була першою зупинкою для більш ніж 10 мільйонів українців у перші місяці війни, причому 1,5 мільйона з них вирішили залишитися — на додаток до більш ніж 1,5 мільйона українців, які вже жили там.

На той час більшість поляків займалися допомогою військовим біженцям, яким одразу ж було надано статус, аналогічний громадянству, з повним доступом до охорони здоров'я та освіти. Польща також надала Україні необхідне озброєння, включно з гаубицями, танками і навіть літаками, на суму понад 3 мільярди доларів.

Але восени 2023 року стосунки почали псуватися.

По-перше, уряди двох країн розійшлися через імпорт українського зерна, яке, як скаржилися польські фермери, затоплювало ринок і підривало позиції вітчизняних постачальників. Потім, у вересні, польський уряд проігнорував заклик Європейської комісії скасувати запроваджене Варшавою ембарго на імпорт зерна. У відповідь український уряд погрожує подати позов Польщі до Світової організації торгівлі.

Суперечка призвела до обміну різкими коментарями між обома сторонами: президент України Володимир Зеленський у своїй промові в ООН припустив, що Польща ефективно допомагає Росії.

Після цього ескалація продовжилася: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не постачатиме Україні зброю, а натомість зосередиться на своєму переозброєнні. Ба більше, оскільки Польща заглибилася в передвиборчу кампанію, деякі міністри заявили, що допомога і підтримка українських біженців мають припинитися, оскільки нею зловживають.

Доброю новиною є те, що антиукраїнська риторика не допомогла правлячій партії "Право і справедливість" (ПіС) перемогти на виборах. Ба більше, антиукраїнська вкрай права партія "Конфедерація" показала результати значно нижчі за очікування, набравши лише 7 відсотків голосів.

Погана новина, однак, полягає в тому, що антиукраїнські протести в Польщі тепер поширилися на транспортний сектор: водії вантажівок блокують пункти перетину кордону і вимагають повернути систему обмежених ліцензій для українських вантажівок (її було призупинено після початку війни).

І ця прикордонна блокада нині створює серйозну проблему для міжнародної торгівлі України, оскільки сухопутні маршрути часто є єдиним життєздатним транспортним засобом країни.

Блокування кордону польськими перевізниками Фото: Поліція Польщі

Що потрібно Польщі та Україні, так це перезавантаження, яке дозволило б відновити їхню колишню стратегічну близькість. Але це не може статися без прориву на найвищому політичному рівні. Нещодавні вибори в Польщі створюють слушну нагоду, і це має бути повністю сприйнято як новим польським урядом, так і українським президентом і його кабінетом.

Як показує історія франко-німецьких і польсько-німецьких відносин, справді можливо встановити нове міцне підґрунтя у двосторонніх відносинах, якщо вони твердо вкорінені в мережі інституцій і взаємної прихильності до європейської інтеграції.

Наприклад, Єлисейський договір між Західною Німеччиною і Францією, підписаний 1963 року, створив міцну двосторонню основу. А польсько-німецький Договір про добросусідство, підписаний 1991 року, проклав шлях до розширення Європейського Союзу на схід.

Україна і Польща, зі свого боку, були близькими друзями відтоді, як Київ проголосив свою незалежність, і дві країни підписали двосторонній договір 1992 року. Однак це документ іншого часу і не має стосунку до євроатлантичних устремлінь України сьогодні.

З географічних причин, а також історичних і культурних зв'язків двох країн Польща перебуває в ідеальному становищі, щоб виступати головним захисником України в ЄС і НАТО. Але для того, щоб це сталося, відносини повинні бути вигідні обом державам, і повинні існувати механізми, що дозволяють швидко вирішувати розбіжності.

Наприклад, банківський сектор Польщі можна було б залучити до участі в приватизації українських банків. Між тим, конфлікт у сільськогосподарському секторі можна перетворити на можливість, яка дасть змогу польським компаніям інвестувати в Україну, а українським сільськогосподарським підприємствам — отримати доступ до сучасних польських технологій переробки та збуту.

Крім того, післявоєнне відновлення України виграє від можливості орендувати польську будівельну техніку. Цей процес стикається з проблемами страхування, які можна вирішити за допомогою залучення польських державних страховиків. А з огляду на потреби України в безпеці, існує великий потенціал для спільного виробництва оборонної техніки та боєприпасів, що могло б дати економічний імпульс прикордонним регіонам обох країн.

Це лише деякі з багатьох інших ідей співпраці, які були висловлені, але вони навряд чи будуть реалізовані без твердої підтримки обох урядів.

Коли нова польська коаліція прийде до влади, світ стежитиме за тим, якими виявляться зовнішньополітичні пріоритети Варшави. Новий прем'єр-міністр Дональд Туск може обрати Київ як одну з перших закордонних столиць, які він відвідає. Він і Зеленський могли б навіть поїхати разом до Брюсселя, щоб активізувати зусилля України щодо вступу до ЄС і НАТО. І два лідери могли б створити двосторонню комісію для розробки нового, оновленого договору.

Важливість цього зближення виходить за рамки обох країн. Точно так само, як не було б європейської інтеграції без франко-німецького примирення, необхідні міцні двосторонні польсько-українські відносини, щоб забезпечити спокійне майбутнє зростаючого ЄС.

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