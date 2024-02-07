Флешмоб-21 - у чому секрет акції у соцмережах, яка змушує посміхатися та згадати найкраще

Related video

Про фото в 21

За останні тижні я був на двох фокус-групах для нашого проєкту CEU4U. Ключовий інсайт — всі українці дуже втомлені від війни. Настільки, що фотографія усміхненої дівчини в рекламі викликала загальне заперечення: "Українка не може усміхатися, у нас ніхто зараз не сміється". Так, я почувався в пеклі маркетолога.

Але соціум і люди не можуть постійно знаходитися в стані стресу, потрібен вихід, хоча б в минулих хороших спогадах. І тому флешмоб "Покажи своє фото в 21" знайшов такий відгук — всі постять свої фото, всі усміхаються і обговорюють в коментарях спогади. Спочатку в Інсті, тепер в ФБ. Однокурсники, однокласники, колеги — ми знову спілкуємося.

У нас з Богданом Буткевичем виникла навіть дискусія — на його думку, це чергова пастка нехороших людей, щоб зібрати фотографії за тегом "21", а потім використовувати в злочинних цілях. Мені здається, якраз в цьому випадку ми перебільшуємо загрозу: більшість фотографій і так люди беруть зі своїх альбомів, а ресурси АІ дозволяють витягувати наші фото без якихось спеціальних тегів. Штучний інтелект взагалі оперує десятками тисяч атрибутів і може підбирати фото за багатьма параметрами, і для цього йому непотрібно створювати окремий сценарій "ось всі ці фото в 21 рік". Ну і, окрім того, АРІ фейсбуку є закритий, тож всі ці фото може збирати тільки сама Мета. Їм для цього флешмоби непотрібні)

Психологи давно знають відповідь про цей наш флешмоб. Люди люблять згадати себе молодими і красивими. І якщо в соціальній мережі ми можемо трохи розслабитися, а не сваритися через чергові політичні скандали — це дуже і дуже добре.

Хай буде з нами ця Сила)

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо