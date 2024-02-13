Правда про польських фермерів. Хто і навіщо блокує пункти пропуску на кордоні з Україною

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Є два протести польських фермерів — один справжній, а другий "для істеричних телеграм-каналів".

Відразу попереджаю — інформація не розрахована на осіб з відсутнім критичним мисленням.

Я, звісно, не популярний телеграм-канал, але все ж сподівався на початку нової хвилі протесту польських фермерів на те, що вдасться налаштувати своїм дописом фокус українських ЗМІ чи лідерів громадської думки на неемоційне сприйняття цієї ситуації. Сподівання були мінімальними, що зрештою і справдилося.

Тож розповім вам про протест польських фермерів з точки зору людини, яка глибоко інтегрована в польські бізнесові процеси, вивчає досвід розвитку економіки Польщі досить давно, знайома з багатьма ключовими польськими економічними гравцями і якій доводилося деякі рішення успішно імплементувати в українських реаліях.

Отже, що ж відбувається в Польщі з протестом фермерів? У понад 260 місцях в Польщі фермери вийшли з протестом. Ще раз і прописом: понад ДВІСТІ ШІСТДЕСЯТ МІСЦЬ в Польщі охоплені протестом польських фермерів, котрі перекривають рух у селах, містечках, містах і в столиці для того, аби звернути увагу на свої вимоги. Серед цих місць — і кілька пунктів переходу кордону з Україною. Не всі пункти пропуску, а лише декілька (перевіряв сам особисто, карта протестів в попередньому дописі, посилання на який в коментарі).

Що ж вимагають польські фермери?

Найперше і ключове це ті ж вимоги що і в аналогічних протестувальників в інших країнах Європейського союзу. Бо фермери протестують не лише в Польщі, але і в Німеччині, Франції, Іспанії тощо. Просто з іншими країнами у нас нема пунктів пропуску на кордоні, то нам і не розповідають про ці протести. А тим часом фермерські трактори блокують центр Парижу з не меншим ентузіазмом, ніж їхні колеги роблять це у Варшаві чи Дорогуську.

Їх об’єднали для протесту вимоги зупинити запровадження так званої "Зеленої угоди", котра є пакетом політичних ініціатив Єврокомісії з метою виводу Європейського Союзу на шлях екологічної трансформації з фінальною метою — досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Ці ініціативи тягнуть за собою запровадження нових біопрепаратів, генетично різноманітних систем, точного землеробства, нових методів селекції рослин тощо, що, на думку протестуючих, здорожчить їхнє виробництво і зробить заняття фермерством абсолютно невигідним. До цього додається той факт, що завдяки продовженому дозволу безмитного ввезення агропродукції з України, на найближчий до нас польський ринок потрапляють продукти, які вирощуються з використанням дешевих пестицидів, чи інших засобів стимуляції росту, догляду тощо, котрі вже давно заборонені в ЄС. Завдяки чому продукція є дешевшою і створює нечесну конкуренцію на ринку.

Так фермери перекривають дороги та пункти пропуску Фото: Getty

Протест фермерів не розуміє ніхто. Пересічні поляки зляться на них через те, що протести, які тривають по всій країні, ускладнили рух і створили багато проблем зі звичною щоденною логістикою на роботу, до школи тощо. Згідно з матеріалами в спеціалізованому виданні farmer pl, пересічні мешканці не розуміють цього протесту і щиро ненавидять протестуючих. Як журналісти, так і протестувальники бідкаються з цього приводу, бо фермери щиро вважають, що їхні вимоги стосуються не лише їхнього бізнесу, але і кожного кінцевого споживача, який буде купувати їжу в магазині, але споживачі їх не чують і не розуміють.

Міністр агропромислового комплексу Польщі підтримує протестувальників і веде переговори з Єврокомісією щодо того, що деякі вимоги Єврокомісії в питанні екологічності є "не завжди раціональними". Він зустрічався з протестувальниками перед початком протестів, де вони узгоджували те, як протест провести з якомога меншим дискомфортом для громадян, просив протестувальників чітко і багато говорити про свої вимоги, так, аби це стало зрозуміло кожному. До цього всього додаються вимоги фінансової підтримки фермерів перед початком посівної, які теж вже обговорюються з Міністерством фінансів. Десь так виглядає отой протест, котрий справжній.

Як же ж виглядає протест польських фермерів "для істеричних телеграм-каналів"? В місці протесту на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною з’являється група людей, котрі підходять до автомобілів зі збіжжям, відкривають борти, збіжжя висипається на асфальт і про це пише у Твіттері представник антиукраїнського політичного руху, славнозвісний перевізник товарів до Росії та Білорусі Рафал Меклер.

В Україні цю інформаційну провокацію підхоплюють всі, кому не лінь, від ЛОМів до політиків різного рангу і штибу, всі спішать попіаритись зайвий раз на такій щемливій темі, як "невдячне ставлення до хліба". Тема несеться з улюлюканням всім можливими соцмережами та телеграм-каналами і НІХТО ні на секунду не задумався над тим, що кожен допис на цю тему поглиблює ненависть українців до тих поляків, котрі насправді не розуміють протесту своїх фермерів. А тепер риторичне питання: Як думаєте, кому це вигідно? Отож…

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