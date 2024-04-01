Реальності немає: розвиток ШІ, Vision Pro, ChatGPT підтверджує пророцтво фільму "Матриця"

Можливо, ми вже живемо у вигаданій реальності, самі того не підозрюючи. Цю можливість цілком допускає відомий підприємець і письменник Різван Вірк, згадуючи про пророцтво культового фільму "Матриця".

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Минуло 25 років з моменту виходу блокбастера "Матриця", створеного Ланою і Ліллі Вачовскі (у фільмі їх вказано як братів Вачовскі), який популяризував ідею про те, що ми, можливо, вже перебуваємо у світі комп'ютерних відеоігор.

"Матриця", випущена 31 березня 1999 року, не була найочікуванішим фільмом останнього року 20-го століття, але вона неминуче стала його найбільш обговорюваним фільмом — і ми досі говоримо про нього.

Ажіотаж довкола фільму був частково викликаний його революційними спецефектами, але фільм залишився актуальним через нашу постійну тривогу з приводу штучного інтелекту (ШІ) та основного техніко-філософського питання фільму, яке тепер ставлять регулярно: "Чи не живемо ми всередині комп'ютерної симуляції?"

За минулі десятиліття ця ідея, яку тепер називають гіпотезою моделювання, стала більш серйозно сприйматися технологами, вченими і філософами. Основна причина цього зрушення — приголомшливі поліпшення в комп'ютерній графіці, віртуальній і доповненій реальності (VR і AR) і штучному інтелекті. Беручи до уваги три розробки Apple, Neuralink і OpenAI тільки цього року, я можу з упевненістю заявити, що, читаючи цю статтю, ви, найімовірніше, вже перебуваєте всередині комп'ютерної симуляції. Це тому, що чим ближче наша технологія наближається до створення повністю інтерактивної симуляції, такої, як Матриця, тим більша ймовірність того, що хтось уже побудував такий світ, а ми просто перебуваємо всередині відеогри.

На момент виходу фільму ідея опинитися всередині відеогри міцно перебувала у сфері наукової фантастики. Її сформулював один із кумирів Вачовскі, письменник-фантаст Філіп К. Дік, який ще 1977 року заявив: "Ми живемо в комп'ютерно запрограмованій реальності".

Кілька років тому я брав інтерв'ю у дружини Діка Тесси і запитав її, що її чоловік подумав би про "Матрицю". Вона сказала, що його першою реакцією було б те, що йому це подобається; однак його другою реакцією, найімовірніше, було б зателефонувати своєму агенту і дізнатися, чи може він подати до суду на творців фільму за крадіжку його ідей.

Один із найяскравіших образів "Матриці" Фото: Warner Bros.

Коли фільм вийшов, Всесвітня павутина була відносно новою, а штучний інтелект все ще перебував у розробці, але під технооптимізмом буму доткомів ми вже відчували занепокоєння з приводу того, куди нас приведуть технології. Подібно до "Термінатора" 1980-х років, коли персональні комп'ютери (без підключення до Інтернету) були в моді, "Матриця" задіяла страх, що зароджувався, бути постійно підключеним через кіберпростір.

Нещодавно я знову подивився цей фільм на уроці теорії симуляції на рівні коледжу, де я використовую "Матрицю" як засіб, щоб ставити запитання про філософію, науку, штучний інтелект, технології та релігію. Фільм досі знаходить відгук у нинішнього молодого покоління, багато з яких виросли на багатокористувацьких онлайн-іграх, таких, як Fortnite і Roblox. Більшість із них тепер щодня використовують інструменти штучного інтелекту, такі, як ChatGPT, і не мають жодних сумнівів з цього приводу.

З огляду на те, що штучний інтелект тепер перебуває в новинах щодня, "Матриця" актуальна, як ніколи. В одній примітній сцені фільму Морфеус (Лоуренс Фішберн) говорить Нео (Кіану Рівз), що він потрапив у пастку симуляції 1999 року; теперішній рік — приблизно 2199. Морфеус пояснює, що десь на початку 21 століття ШІ набув свідомості, і між людьми та ШІ сталася війна.

Найвідоміший епізод у фільмі починається з того, що Морфеус запитує Нео, який хоче знати, що таке Матриця, чи візьме він червону пігулку і "прокинеться", чи він візьме синю пігулку і повернеться в блаженне невідання, живучи в симульованому світі 1999 року.

Двадцять п'ять років по тому термін "червона пігулка" був запозичений і занадто часто використовувався, щоб означати, що хтось усвідомлює обман з боку сильних світу цього. Проте цей епізод, який закінчується тим, що Нео прокидається у футуристичному світі, де людей поневолено ШІ, надихнув багатьох замислитися, чи не живемо ми теж у симуляції.

Я сам почав ставити собі це питання, коли вперше зіграв у VR-пінг-понг, який був настільки реалістичним, що я спробував покласти неіснуючу ракетку на неіснуючий стіл. Я розмірковував про те, скільки часу нам знадобиться, щоб досягти точки симуляції, своєрідної технологічної сингулярності, яка ознаменує нашу здатність створювати віртуальні світи, генеровані штучним інтелектом, які не відрізняються від фізичного світу.

Що ближче ми підходимо до цієї точки, то швидше зростають шанси на те, що ми вже перебуваємо всередині симуляції. У 2003 році оксфордський філософ Нік Бостром припустив, що "технологічно зріла" цивілізація може легко створити змодельований світ. Логіка полягає в тому, що якщо будь-яка цивілізація коли-небудь досягне цієї точки, вона створить не одну, а дуже велику кількість симуляцій (можливо, мільярди), кожна з мільярдами ШІ-персонажів, просто запустивши більше серверів.

Оскільки змодельовані світи набагато перевершують за чисельністю "реальний" світ, імовірність того, що ми перебуваємо в симуляції, буде значно вищою, ніж ні. Саме ця логіка спонукала Ілона Маска кілька років тому заявити, що ймовірність того, що ми не перебуваємо в симуляції (тобто що ми перебуваємо в базовій реальності), дорівнює одному на мільярди.

Цю теорію важко довести, але також важко й спростувати. Пам'ятайте, що симуляції будуть настільки хороші, що ви не зможете відрізнити фізичний світ від симульованого. Або сигнали передаються прямо у ваш мозок, або ми просто персонажі штучного інтелекту всередині симуляції.

Подумайте або про агента Сміта (Г'юго Вівінг), який представляв одну з багатьох "програм" або персонажів ШІ, або про таких персонажів, як Нео і Трініті (Керрі Енн-Мосс), які існували поза межами Матриці та мали цифрові представлення (сьогодні їх називають аватарами) всередині симуляції.

Гарнітура Apple Vision Pro вже дає змогу "випасти" у віртуальний світ Фото: Скриншот

Нещодавні події в Кремнієвій долині показують, що ми можемо дуже скоро досягти точки симуляції. Лише цього року Apple випустила гарнітуру Vision Pro — пристрій змішаної реальності (включно з доповненою і віртуальною реальністю), який, якщо вірити початковим відгукам (від помірковано позитивних до захоплених), сповіщає про початок нової ери просторових обчислень — або злиття цифрового і фізичного світів.

Гарнітура може змусити вас повірити, що ви перебуваєте в іншому часі та місці, але, що важливіше, вона може накладати об'єкти, які мають реалістичний вигляд, у кімнаті навколо вас, стираючи межу між фізичними та цифровими об'єктами. Гарнітура, як і раніше, дорога (вона продається за ціною 3 500 доларів США) і громіздка порівняно з гарнітурами в науковій фантастиці (наприклад, у "Світі Дикого Заходу", "Першому гравцеві приготуватися" або "Проблемі трьох тіл"), але ми бачимо прямий зв'язок із можливістю візуалізувати реалістичний вигаданий світ навколо нас.

А що, якщо гарнітура вам взагалі не потрібна? Раніше цього року Маск оголосив про першу імплантацію мозкового чипа людині від його компанії Neuralink. У той час, як попередні демонстрації Neuralink показували перспективні результати, імплантуючи чипи і зчитуючи мозкові хвилі свині і мавпи, поточні клінічні випробування на людях показують, що людина з паралічем нижніх кінцівок може грати у відеоігри, використовуючи розум.

Незважаючи на те, що вони тільки зароджуються, ми бачимо ясний шлях до майбутньої технології, яка могла б надсилати сигнали в мозок, що нагадують науково-фантастичні нейронні інтерфейси, які використовують Нео і Морфеус у "Матриці".

Нарешті, рушійною силою в Кремнієвій долині за останні кілька років став швидкий розвиток штучного інтелекту у формі таких продуктів, як ChatGPT і Google Gemini, а також DALL-E і Midjourney.

Швидкий темп розвитку ШІ призвів до появи попереджень про апокаліпсис ШІ, коли тисячі вчених і технологів зажадали призупинити дослідження. Один відомий дослідник ШІ навіть припустив можливість бомбардування шахрайських центрів обробки даних ШІ.

У "Матриці" Морфеус пояснює Нео, що фізичний світ являє собою пустку не через ШІ, а через війну між ШІ та людьми. Саме люди випалили планету в надії зупинити ШІ, перекривши доступ до сонячної енергії. У ШІ було розумне рішення: він зміг створювати досить реалістичні симуляції, щоб люди могли повірити, що вони перебувають у реальному світі.

Чи справді це здійсненно? Буквально минулого місяця OpenAI випустила Sora AI, яка тепер може генерувати дуже реалістичні відео, які до біса складно відрізнити від реальних людських відео.

Той факт, що ШІ може так легко обдурити людей візуально, а також за допомогою тексту (і, на думку декого, вже пройшов відомий Тест Тюрінга), показує, що ми недалеко від світів, повністю населених змодельованими ШІ персонажами, які здаються свідомими (і можливо, навіть думають про себе так). Мільйони людей вже спілкуються з персонажами ШІ, і мільйони доларів витрачаються на те, щоб зробити персонажів ШІ більш реалістичними. Деякі з нас можуть бути учасниками гри, які забули, що дозволили сигналу надходити в наш мозок, тоді як інші, як Нео, Морфеус або Трініті в "Матриці", можливо, були під'єднані до нього під час народження.

Пам'ятайте, що в реалістичній симуляції, на відміну від фільму, більшість персонажів будуть продуктами ШІ або NPC (загальний термін у відеоіграх, що позначає "неігрові персонажі"), що думають, що вони свідомі і живуть у реальному світі. Подумайте про тренувальну симуляцію, до якої підключається Нео, де жінка в червоному і мільйони неігрових персонажів блукають симульованим світом, не знаючи, хто вони і де перебувають.

Перегляд "Матриці" сьогодні, найімовірніше, змусить вас озирнутися навколо і запитати, як це зробив Нео: "Ви маєте на увазі, що це не реально?" До 25-річного ювілею цього запаморочливого фільму я можу відповісти, що він, імовірно, не справжній. Той факт, що ми так скоро наближаємося до точки симуляції в нашому майбутньому, означає, що ймовірність того, що ми вже перебуваємо всередині чиєїсь просунутої симуляції, зростає експоненціально. Як і Нео, ми не змогли б відрізнити симульований і фізичний світ. Можливо, найбільш підходящою відповіддю на це є ще одна з найвідоміших фраз Рівза з цього науково-фантастичного фільму, що став класикою: "Ого!".

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