Справа не в кондиціонерах. Чому підвищення тарифів для населення – єдиний вихід з енергокризи

"Єдиний варіант — це просто збільшення тарифу для населення. Що, звісно, викличе купу криків про зубожіння і тарифний геноцид. Але це треба робити. Тільки так можна зменшити споживання". Думка.

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Ніколи такого не було і от знов.

Більше року не було відключення світла. Але от росіяни повернулись до обстрілів нашої енергетики, а в травні раптом прийшов холодний фронт. І електрогітара Блінкєна тут ні до чого. Українці ввімкнули кондиціонери, почали грітися. Дефіцит збільшився. І довелося відключати не тільки промисловість, як робили останній місяць, а й населення.

І це лишень репитиція. Бо попереду не тільки зима. Попереду липень і серпень. І глобальне потепління ніхто не відміняв. От тоді люди і включать кондиціонери на повну. І буде ще більший дефіцит. Який неможливо повністю перекрити імпортом.

Чи можна домовитись у суспільстві і не включати кондиціонери? Ні. Так не працює. Людська природа трошки інакша. Люди будуть включати кондиціонери, скільки їм не розповідати, що це призводить до дефіциту. І люди навіть будуть включати пральні машини ввечері, думаючи, що їх особисте споживання не таке і критичне в масштабах країни.

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Графік відключення бачите? А він є! Чому потрібно відключати і населення, а не лише промисловість

Тому скільки не проводь роз`яснювальних кампаній, це не вирішить проблему. Це не відміняє того, що проводити такі кампаніі треба. На певну кількість людей, відповідальних громадян, це вплине. Але не на всіх.

Як з цим можна боротися? Тільки грошима. Ну така вже людська природа. Люди егоїстичні і жадібні. Ідеально було б піднімати тарифи на споживання електрики в пікові години. Щоб стимулювати люедй споживати в інший час. Але, нажаль, судячи з усього, у нас немає достатньо технічних можливостей вдіслідковувати більшість споживачів погодинно.

Тому єдиний варіант — це просто збільшення тарифу для населення. Що, звісно, викличе купу криків про зубожіння і тарифний геноцид. Але це треба робити. Тільки так можна зменшити споживання. Тим більше, що зараз тариф для населення такий низький, що він, фактично, перекриває тільки собівартість доставки цієї електроенергії. І в тарифі не залишається і місця для виробників. Фактично зараз населення споживає безкоштовну електрику, оплачуючи тільки її доставку. І чому б в такому випадку не врубити кондиціонер на повну. Бо ж не світер же вдома у травні вдягати…

І головне — пам'ятати. Що причина відключення світла — це росіяни. Це ворог. І не шукати ворогів всередині країни. Ні, ніхто не краде нашу електрику і не продає її за кордон. І ні, діти депутатів не сидять на окремому кабелі і не мають світло тоді, коли прості смертні не можуть включити кондиціонер.

Зиму 2022 року українці пройшли без світла, але згуртовано. Подивимось, чи здатні ми зберегти цю єдність, здоровий глузд і нашу кукуху літом 2024 року.

Джерело.