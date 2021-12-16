16 грудня у Пуерто-Ріко відбудеться фінал 70-го конкурсу Miss World 2021. Україну представляє 22-річна Олександра Яремчук

Дівчина майже місяць знаходиться у Пуерто-Ріко, де активно готується до фіналу. Усіх учасниць розподілили на 4 групи, які мають пройти певні відбіркові тури. Українка потрапила до "червоної" команди. Красуні вже показали свої таланти, дефілювали у вечірніх сукнях на "Top Model 2021" та встигли позмагатися у спортивних перегонах: біг на витривалість, з перешкодами та плавання. А на етапі "Head to Head Challenge" кожна з конкурсанток розповіла про себе, свої захоплення та представила благодійний проєкт "Beauty with a Purpose". Переможниці кожного зі змагань мали змогу автоматично потрапити до півфіналу – у ТОП-20 найкращих.

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Саша зізнається, що конкуренції не боїться: навпаки, дівчині дуже імпонують своєю відкритістю, характером і харизмою конкурсантки з Венесуели, Індії, В'єтнаму, Мексики та Африки.

"Участь у конкурсі "Miss World 2021" – історична подія. Зараз мене переповнюють змішані почуття. Представляти нашу країну на такому масштабному конкурсі – це дуже відповідально, але я відчуваю не страх, а неймовірне щастя та гордість. Це великий досвід і шлях до особистих змін. Хочу показати, що українки не тільки надзвичайно гарні, а й розумні, талановиті та щирі".

Підтримати Олександру Яремчук приїхала делегація з України у складі Голови Національного комітету "Міс Україна" Вероніки Щіпцової та "Miss Ukraine International 2021" Ольги Шамрай. Під час благодійної вечері Вероніка Щіпцова поспілкувалася з Директором організації "Miss World" Джулією Морлі щодо подальшої співпраці та розвитку конкурсу в Україні.

Подивитись пряму трансляцію гранд-фіналу можна на офіційному сайті "Miss World" у ніч з 16-го на 17 грудня о 01:30 ночі (за київським часом). Вболіваємо за Україну!