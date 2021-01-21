Медведчук звернувся до голови СБУ з проханням посприяти у звільненні українських громадян, які перебувають в ОРДЛО

У списку — 4 громадянки України

Народний депутат України, голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова. Віктор Медведчук повідомив, що готовий організувати повернення громадян України додому, до їхніх сімей, на підконтрольну Україні територію, повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

Медведчук підкреслив, що відповідно до статей 1, 17 Закону України «Про статус народного депутата України» чинним законодавством йому як народному депутатові України гарантовано право протягом усього терміну повноважень парламенту здійснювати депутатські повноваження, реалізувати представницькі функції Українського народу, а також діяти на захист законних інтересів українських громадян. «Вважаю, що звільнення осіб, які утримуються на непідконтрольних Україні територіях, є одним з найважливіших завдань української влади, запорукою виконання Мінських домовленостей і встановлення миру в Україні», — зазначив парламентарій.

Віктор Медведчук поінформував, що до нього звернулися з офіційним листом повноважні представники ОРДО Н. Ю. Ніконорова і ОРЛО В. Н. Дейнего.

Представники ОРДО й ОРЛО, керуючись міркуваннями гуманізму й милосердя, а тим, що Віктор Медведчук у рамках роботи гуманітарної підгрупи завжди виявляв себе як сумлінний і принциповий парламентер, ухвалили рішення передати через нього на підконтрольну Україні територію громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі, повідомляють у прес-службі.

У листі Медведчуку пропонується вивести на підконтрольну Україні територію через КПВВ «майорських» громадянок України: Довгаль Світлану Анатоліївну, Стаценко Наталю Олександрівну, Котенко Катерину Миколаївну та Савченко Наталію Яківну. Зробити це можна починаючи з 20 січня 2021 року.