Названі імена українок, яких Медведчук може звільнити з ОРДЛО

Найближчим часом влада ОРДЛО в односторонньому порядку, за посередництва голови політради «Опозиційнї платформи — За життя» Віктора Медведчука передадуть українській стороні чотирьох українок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер Сергій Розенбаум.

Він зазначив, що ці чотири жінки утримуються під вартою в Донецьку і Луганську вже кілька років. Усіх їх звинувачують в «державній зраді» або «шпигунстві» на користь України.

«Якщо не Медведчук — їм сидіти в тюрмах ще принаймні років 10. І влада не хоче пустити цих жінок в Україну, хоч би не Медведчук їх привіз. «Зелені», де ваша совість?» — обурився блогер.

Він також назвав імена українок, які найближчим часом можуть бути звільнені:

Наталія Стаценко

1978 р. н.

Знаходиться в тюрмі з 10 липня 2019 року

Звинувачується у шпигунстві на користь України.

Світлана Довгаль

1973 р. н.

Знаходиться в тюрмі з 22 липня 2019 року

Звинувачується у шпигунстві на користь України.

Наталія Савченко

1963 р. н.

Знаходиться в тюрмі з 1 серпня 2017 року

Звинувачується в державній зраді. Термін — 14 років.

Катерина Котенко.

1990 р. н.,

Знаходиться в тюрмі з 10 березня 2019 року

Звинувачується в «державній зраді і шпигунстві на користь України». Термін 12 років.