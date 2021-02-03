Голова "Нафтогазу" Коболєв чотири роки отримує премії, не виконуючи KPI — експерт

Олександр Охріменко проаналізував результати діяльності НАК «Нафтогаз України» за 2017-2020 рр., виконання компанією фінансових планів та дійшов до висновку, що Андрій Коболєв не мав права отримувати навіть обумовлені в контракті суми, оскільки KPI за показниками доходів за всі ці роки не були виконані.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримує багатомільйонні зарплати і премії, не виконуючи при цьому ключових показників ефективності (KPI), встановлених у його контракті. Про це написав економіст Олександр Охріменко у своїй статті для delo.ua.

«Робота керівника НАК« Нафтогаз України»та інших топ-менеджерів компанії зосереджена винятково на власне збагачення і не має ніякого відношення до виконання чи невиконання ключових показників ефективності (KPI). З тих чи інших причин, в Україні керівника НАК «Нафтогаз України» зарахували до касти недоторканних», — написав Охріменко.

Експерт зазначив, що для керівника НАК «Нафтогаз України» були встановлені певні KPI, які в основному виражаються у виконанні показників річного фінансового плану, схваленого Кабінетом Міністрів. Згідно з умовами контракту, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №681, за умови виконання KPI голові «Нафтогазу» належить посадовий оклад розміром 1,041 млн грн на місяць, плюс щомісячна премія в такому ж розмірі. «Таким чином сумарна заробітна плата Коболєва повинна становити не більше 2,082 млн грн на місяць або 24,984 млн грн на рік», — пише Олександр Охріменко.

Народний депутат України Олексій Кучеренко раніше повідомляв, що реальні заробітки голови правління «Нафтогазу» були набагато вищими. За інформацією нардепа, у 2017 році Андрій Коболєв отримав 47,1 млн грн, а у 2018 році — аж 268,5 млн грн.

Олександр Охріменко проаналізував результати діяльності НАК «Нафтогаз України» за 2017-2020 рр., виконання компанією фінансових планів та дійшов до висновку, що Андрій Коболєв не мав права отримувати навіть обумовлені в контракті суми, оскільки KPI за показниками доходів за всі ці роки не були виконані.

Як вказується в статті, сума недоотриманих «Нафтогазом» доходів у 2017 році становить 42,8 млрд грн. Увесь 2018 рік діяльність «Нафтогазу» здійснювалася без наявності фінансового плану, у результаті чистий прибуток держкомпанії у 2018 році зменшився у 2,8 рази щодо 2017 року. У 2019 «Нафтогаз» недоотримав від основної діяльності 44 млрд грн.

За дев'ять місяців 2020 року НАК «Нафтогаз України» отримав консолідований збиток у розмірі понад 17 млрд грн. Причому покрити такий збиток, згідно з поданим компанією фінансовим планом, повинна виплачена з державного бюджету компенсація розміром 32,2 млрд грн.

Олександр Охріменко стверджує, що у 2017-2020 рр. менеджмент «Нафтогазу» не тільки провалив виконання показників фінансового плану від основної діяльності, а й неодноразово вдавався до підтасовок даних і заниження бази для нарахування дивідендів до державного бюджету.

«Думаю, що не тільки в мене виникає питання, які були підстави для пролонгації контракту з Андрієм Коболєвим після багаторічного невиконання вимог контракту... Проведення аналізу взаємодії між виконанням керівником «Нафтогазу» ключових показників ефективності (KPI) і системою його мотивації є справою невдячною, а відсутність наслідків за результатами такого аналізу є занадто очевидною. Разом з тим, у період становлення в Україні громадянського суспільства, такий аналіз буде корисний з точки зору противаги масштабній пропаганді про успішність менеджменту «Нафтогазу»», — резюмував економіст.