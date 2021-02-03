Перше місце на парламентських виборах може отримати "Опозиційна платформа — За життя", — опитування

Так, за результатами дослідження, до парламенту пройшли б 5 політичних сил

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то більшість голосів отримала б партія "Опозиційна платформа — За життя". Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським Міжнародним Інститутом Соціології (КМІС).

Так, за результатами дослідження, в парламент пройшли б 5 політичних сил:

"Опозиційна платформа — За життя" — 24,1%

"Слуга народу" — 18,2%

"Європейська солідарність" — 15,6%

"Батьківщина" — 10,3%

"Сила і честь" — 6,4%.

Решта партій набрали менше голосів, ніж необхідно для проходження 5%-го бар'єру: "Радикальна партія Олега Ляшка" (4,6%), ВО "Свобода" (3,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,4% ), "Партія Шарія" (3,2%), "Голос" (1,4%), "За майбутнє" (2,7%), ВО "Самопоміч" (1,9%), "УДАР" (1, 7%), "Наш край" (1,0%), "Пропозиція" (0,1%).

Соціологічне дослідження проводилося КМІС з 27 січня по 1 лютого 2021 року на всій території України, крім непідконтрольних територій. Всього у межах дослідження провели 1205 інтерв'ю з респондентами. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центр "Соціальний моніторинг" опублікував результати свого дослідження, яке також показало, що більшість українців готові проголосувати за партію "Опозиційна платформа — За життя".

Крім того, згідно з результатами дослідження "Соціального моніторингу" до другого туру президентських виборів виходять чинний президент Володимир Зеленський і представник партії "Опозиційна платформа — За життя".