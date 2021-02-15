Медведчук: ОПЗЖ вимагає від влади зробити конкретні кроки для відновлення миру на Донбасі

Парламентарій підкреслив, що, "на жаль, у чинної влади немає політичної волі для врегулювання конфлікту, а її риторика суперечить Мінським угодам".

"У шосту річницю підписання «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» доводиться констатувати, що встановлення миру на Донбасі так і не вдалося досягти. Мінські угоди не виконуються, Україна не демонструє готовності до пошуку точок дотику і ведення конструктивного діалогу з питання врегулювання кризи на південному сході України. При цьому влада повністю ігнорує запропонований опозицією план-концепцію, який дозволить припинити війну на Сході України". Про це заявив голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народний депутат України Віктор Медведчук.

Парламентарій підкреслив, що, "на жаль, у чинної влади немає політичної волі для врегулювання конфлікту, а її риторика суперечить Мінським угодам".

«Незважаючи на запевнення української влади, в офіційного Києва відсутня політична воля до вирішення конфлікту і встановлення миру на Сході країни. Нова команда, всупереч передвиборчим обіцянкам, прийшовши до влади, взяла на озброєння риторику "партії війни", яка не відповідає ні букві, ні духу Мінських угод, визнаних безальтернативними в усьому світі», — сказав Медведчук.

Політик нагадав, що заступник Генсекретаря ООН з політичних питань і питань миробудування Розмарі Дікарло назвала Мінські угоди єдиним узгодженим механізмом для мирного врегулювання конфлікту на Сході України. У той же час, на думку спеціального представника голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, переговори в контактній групі до теперішнього часу зайшли в глухий кут. Про що свідчать і дані СММ ОБСЄ, згідно з якими тільки у 2021 році було зафіксовано понад 3 тис. обстрілів на Донбасі. Усього ж з 27 липня 2020 року, після встановлення режиму повного і всеосяжного припинення вогню, зафіксовано понад 8,6 тис. випадків таких порушень.

«На сьогоднішній день партія "Опозиційна платформа — За життя" є єдиною політичною силою в Україні, яка пропонує конкретні кроки для виходу з кризи на Сході країни», — підкреслив Віктор Медведчук.

Також він уточнив, що розроблений ОПЗЖ План-концепція врегулювання кризи на Південному Сході України "повністю відповідає Мінським угодами і є ефективним інструментом для досягнення миру в Україні".

«Зокрема, ми пропонуємо повертати не території, а людей, забезпечивши їхню безпеку. Для цього необхідне ухвалення закону про амністію учасників подій на Донбасі. Планом-концепцією передбачено надання широкої автономії цим територіям у суворій відповідності з чинною Конституцією України та створення особливої економічної зони, що дозволило б регіонам розвиватися і відновити зруйновану інфраструктуру. Для цього також необхідно ухвалити низку законів, у тому числі закон про вибори в ОРДЛО, і внесення змін до Конституції України», — повідомив парламентарій.

Віктор Медведчук підкреслив, що «Опозиційна платформа — За життя» вимагає від влади прислухатися до озвучених пропозицій і зробити конкретні кроки для відновлення миру.

«Ми закликаємо всі політичні сили в парламенті об'єднатися навколо питання повернення Донбасу в Україну, а Україну на Донбас, підтримати необхідні законодавчі зміни і сприяти подальшому мирному розвитку цих територій у складі України», — заявив політик.

На закінчення він зазначив, що ОПЗЖ продовжує наполягати на чіткій реалізації «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» і закликає до якнайшвидшого врегулювання ситуації на Донбасі заради миру і процвітання всієї України.

Раніше народний депутат України, голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що у формуванні такої позиції нинішньої влади — небажання виконувати Мінські угоди і відсутність політичної волі для встановлення миру — головну роль зіграли Сполучені Штати, яким вигідно, щоб Україна залишалася плацдармом протистояння на кордоні з Росією.