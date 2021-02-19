Бутусов і "Цензор" знову поширюють брехню щодо Іванющенка, — адвокат

Журналіст Юрій Бутусов знову поширює брехню, спростовану раніше судом, про нібито причетність бізнесмена Юрія Іванющенка до подій в центрі Києва за часів Євромайдану. Про це заявив адвокат бізнесмена Юрій Колесніков.

Бутусов у своєму блозі 18 лютого звинуватив Іванющенка в створенні за часів революції бандитських формувань. Утім, ніяких доказів цьому журналіст не привів.

«З боку пана Бутусова бачимо чергову спробу очорнити ім'я Юрія Іванющенка. Ще 18 січня 2017 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги пана Іванющенка щодо Бутусова про захист честі гідності та ділової репутації, а також зобов'язав спростувати недостовірну інформацію, озвучену ним у телеефірі, на своїй сторінці у Facebook, а також на сайті "Цензор". Йдеться якраз про цей фейк, який Бутусов знову поширює. Це рішення суду набрало чинності, але було проігноровано Бутусовим», — заявив Юрій Колесников.

Як зазначив адвокат, у слідчих органів не було і немає питань до Іванющенка з приводу подій на Майдані в 2014 році, а поширювана Бутусовим інформація фейк, який журналіст повторює з року в рік.

«У заявах Бутусова чітко простежується особиста неприязнь до пана Іванющенка. Раніше цей журналіст також неодноразово публікував неправдиву інформацію про бізнес нашого клієнта. Яку також ми легко спростували в судах», — зазначив адвокат.

Колесніков закликав Бутусова припинити поширювати неправдиву інформацію щодо Іванющенка. На думку адвоката, видання "Цензор" регулярно публікує завідомо недостовірну інформацію, що свідчить про замовний характер інформаційної кампанії проти бізнесмена.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції скасував введені проти Юрія Іванющенка санкції і зобов'язав ЄС оплатити йому всі судові витрати.