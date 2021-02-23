Юрист вказав на небезпеку для українців від санкцій проти Медведчука
Юрист вважає, що категорично не можна було використовувати санкції, не маючи відповідної доказової бази та судових рішень.
Введення санкцій проти громадян України грубо суперечить закону про санкції, Конституції України, а також Конвенції про захист прав та основоположних свобод. А в майбутньому ця санкційна історія може спричинити багатомільярдні позови до України про відшкодування шкоди.
Про це в коментарі "Главреду" заявив відомий адвокат Ростислав Кравець — старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери".
"Що стосується юридичної перспективи скасування санкцій через суд, то з огляду на те, що після судової реформи Порошенка — USAID вищі суди в нашій країні перестали бути незалежними, розраховувати на справедливе рішення суду у нашій країні навряд варто", — сказав він.
Кравець вважає, що категорично не можна було використовувати санкції, не маючи відповідної доказової бази та судових рішень.
"Спроба ввести санкції за те, що нібито Медведчук та інші фізичні і юридичні особи підозрюються у фінансуванні тероризму, не витримує ніякої критики. Оскільки підозрювати можна що завгодно. Важливо — чи є стосовно особи рішення суду, адже в Україні діє презумпція невинності. Так можна будь-яку людину звинуватити у чому завгодно, але це зовсім не привід обмежувати її права та свободи без відповідного рішення суду — це заборонено і Конституцією, і Конвенцією про захист прав та основоположних свобод", — сказав адвокат.
Кравець також попередив, що від санкційних дій президента Володимира Зеленського та РНБО у майбутньому можуть постраждати пересічні українці-платники податків (бо компенсації про відшкодування шкоди платитимуться з їхніх кишень)
"Тому всі ці "рідкі" аргументи влади щодо можливості введення санкцій стосовно громадян України не витримують ніякої критики. У майбутньому це може спричинити багатомільярдні позови до України про відшкодування заподіяної шкоди. Шкода, що відшкодовуватимуть ці збитки, як завжди, українські платники податків, а не ті особи, які приймали рішення про санкції", — підсумував він.