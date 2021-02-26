Поліція правомірно закрила справу, де фігурував Байден — МВС України

Суд підтвердив правомірність закриття поліцією справи, де фігурував Байден — МВС України.

Українська поліція правомірно припинила розслідування у справі, де фігурував нинішній Президент США Джо Байден, суд відмовив у скарзі заявнику. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

«Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрито 23 вересня 2020 року, за кілька місяців до проведення президентських виборів в США, через відсутність складу злочину. Поліція закрила справу на законних підставах», — підкреслюється в повідомленні.

Разом з тим, заявник — екс-генпрокурор Віктор Шокін, і його адвокати з цим рішенням не погодилися.

«Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 суд виніс свій вердикт: в задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-К)», — зазначили в МВС.