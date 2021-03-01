"ОПЗЖ" залишається лідером електоральних симпатій українців, — опитування

У президентському рейтингу Порошенко наступає на п'яти Зеленському. Крім того, українці вкрай негативно ставляться до закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то більшість українців віддали б свої голоси за партію "Опозиційна платформа — За життя", повідомляє 112. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським інститутом соціологічних та маркетингових досліджень на замовлення американської компанії Trade Union LLC, California в період із 25 по 28 лютого 2021 року.

Так, за результатами дослідження, у парламент пройшли б 5 політичних сил:

"Опозиційна платформа — За життя" — 23,5%;

"Слуга народу" — 19,2%;

"Європейська солідарність" — 16,3%;

"Батьківщина" — 9,4%.

"Партія Шарія" — 5,0%;

Рейтинг інших політсил розподілився наступним чином:

"Сила і честь" — 3,3%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" — 3,0%;

"Українська стратегія Гройсмана" — 2,9%;

ВО "Свобода" — 1,8%;

"Громадянська позиція" — 1,7%;

"Голос" — 1,2%;

"Обʼєднання "Самопоміч" — 1,1%;

"Опозиційний блок" — 0,9%;

"За майбутнє" — 0,9%;

"Національний корпус" — 0,7%;

"Народний фронт" — 0,4%.

У президентському рейтингу нинішній глава держави набрав 18,2% голосів респондентів. На другому місці — Петро Порошенко — 17,1%.

Також більшість українців — 71% — впевнені, що Україна повинна використовувати будь-яку можливість для того, щоб звільнити наших громадян з ОРДЛО.

80% респондентів украй негативно поставилися до рішення уряду підняти тарифи на газ, опалення та електроенергію. Опитані вважають, що це рішення необгрунтоване.

Відповідаючи на питання щодо того, що буде з репутацією української влади в світі в звʼязку із закриттям телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK, 44% респондентів впевнені, що репутація погіршиться.

Київський інститут соціологічних та маркетингових досліджень провів соціологічне опитування 25-28 лютого 2021 року, в якому взяли участь 3 000 респондентів. Метод опитування — CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера), на основі квотної вибірки. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.