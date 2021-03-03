Верховний суд прийняв до розгляду ряд позовів від закритих Зеленським телеканалів

Таким чином представники РНБО постануть перед судом у відкритому судовому процесі

Верховний суд відкрив провадження за кількома позовами від телеканалів, на які були накладені санкції рішенням РНБО, введеним у дію указом президента від 2 лютого, пише 112. Провадження відкрите вже за трьома позовами компаній ТОВ "Новини 24 години" (Newsone), ТОВ "Лідер-ТВ "і ТОВ "Новий формат ТВ" (телеканал "112 Україна" ).

Слухання справ призначено на кінець березня — початок квітня. У рамках підготовки справ до слухання судом за клопотанням позивачів затребувані документи від президента України та Ради національної безпеки та оборони України, які стали підставою для введення санкцій.

Також судом задоволено прохання позивачів про залучення до участі в справі в ролі третіх осіб Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України та Верховної Ради України. Таким чином органи, які брали участь у підготовці введення санкцій проти телеканалів, постануть перед судом у відкритому судовому процесі, де повинні будуть повідомити про конкретні факти, що послужили підставою для закриття телеканалів.

Справам, щодо яких відкрито провадження у Верховному суді, привласнені номери: 9901/34/21, 9901/42/21, 9901/45/21.

Нагадаємо: 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Згідно з указом, який вступив у силу з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

26 лютого журналісти незаконно закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися і створили новий телеканал — "Перший Незалежний". Засновниками нового медіа стала група журналістів, які раніше працювали на каналах "112 Україна", NewsOne і ZIK. Але буквально через годину після початку мовлення влада незаконно відключила телеканал від ефіру.