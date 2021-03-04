Нацрада відхрестилася від блокування "Першого Незалежного"

СБУ надіслала всім службам і представникам Нацради з ТБ лист про можливі загрози інформаційної безпеки в зв'язку з початком мовлення "Першого Незалежного".

Національна рада з питань телерадіомовлення України не давала офіційних вказівок про припинення мовлення телеканалу "Перший Незалежний". Про це 2 березня заявив перший заступник голови ради Валентин Коваль, передає "112 Україна".

"Не знаю всіх повноважень СБ України. Самі вони, звичайно, нічого не вимикають. Але якщо мовлення "Першого Незалежного" було на межі порушення законодавства, яке раніше призвело до відключення "112 Україна", ZIK і NewsOne, тоді могло бути звернення щодо відключення до операторів супутникового зв'язку та до провайдерів програмної послуги. Нацрада не зверталася до провайдерів, тільки інформувала своїх представників на місцях, а вони вже могли звернутися безпосередньо до провайдерів інформації. Але офіційних вказівок про припинення мовлення від регулятора не було", — сказав Коваль.

За його словами, СБУ надіслала всім службам і представникам Нацради з ТБ лист про можливі загрози інформаційної безпеки в зв'язку з початком мовлення "Першого Незалежності".

Він зазначив, що для вирішення питання про подальше мовлення телеканалу Нацрада повинна зібратися на відповідне засідання.

На початку лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій терміном на п'ять років проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK і депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тараса Козака, який володіє зазначеними каналами. Телеканали, що потрапили під санкції, є опозиційними до влади, і їх асоціюють з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

У п'ятницю, 26 лютого, журналісти незаконно закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися і створили новий телеканал — "Перший Незалежний". Засновниками нового медіа стала група журналістів, які раніше працювали на каналах "112 Україна", NewsOne та ZIK. Через годину після запуску ефіру вони заявили, що їх відключили від супутника, а потім від кабельного мовлення на вимогу СБУ.