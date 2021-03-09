Міністр Малюська захищає "чорних" реєстраторів і "єнакіївських" — співвласник ринку "Столичний"

Бондар підкреслив, що ситуація говорить про те, що міністр Малюська навмисне підіграє "єнакіївським", і ці його дії суперечать курсу на протидію незаконним схемам.

Ринок "Столичний", який був одним з кращих оптових майданчиків не тільки в Україні, але і в Європі, більше року утримується ставлениками так званого "єнакіївського угруповання", яке за часів Януковича "віджимало" бізнес в успішних підприємців.

Керівник однієї з компаній — законних співвласників ринку Віктор Бондар розповів "Апострофу", що міністр юстиції Денис Малюська фактично став на бік "єнакіївського угруповання".

"В історії зі "Столичним" втілюються вони (кримінальні схеми — ред.) Ставлениками "єнакіївських" — Арменом Саркісяном ("Горлівським"), Іваном Аврамовим, Володимиром Галантерником та іншими подібними особами. До того ж робиться це не просто при повному потуранні деяких високих чиновників, але, схоже, за їх сприяння", — зазначив він.

Бондар підкреслив, що одним з елементів схеми захоплення ринку "Столичний" стала спроба заблокувати зміну самопроголошеного директора ринку. За його словами, в Мін'юсті дії "єнакіївських" не просто проігнорували, а навіть легалізували. Для того, щоб утримати рейдерським шляхом контроль над ринком "Столичний", директор від "єнакіївських" Рустем Абдукадиров спершу подає фактично сам на себе в той самий Шевченківський районний суд міста Києва 4 однакових заяви про забезпечення позову. А потім "єнакіївські" підключають "чорних реєстраторів".

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"Щоб не віддавати контроль над "Столичним" законним власникам, представники "єнакіївських" звернулися до так званих "чорних реєстраторів" у спробі заблокувати зміну самопроголошеного директора ринку Рустема Абдукадирова. У суботу, 27 лютого 2021, один з таких "реєстраторів" Дмитро Коваленко, який не мав права проводити реєстраційні дії щодо ринку "Столичний" за межами Київської області та без наявності рішення у реєстрі судових рішень, втручається в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з метою блокування зміни директора, поставленого "єнакіївським" угрупованням. Як тільки ми про це дізналися, вже наступного дня, 28 лютого, подали скаргу до Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції. І ось тут нас чекав шок — тому що голова міністерства Денис Малюська вдав, що цієї нашої скарги не було взагалі. Фактично, там легалізували схему захоплення ринку", — зазначив Бондар.

За його словами, така позиція міністра дивовижна, оскільки двома місяцями раніше Малюська оперативно приймав рішення на користь протилежної сторони.

"Реакція міністра на нашу скаргу, точніше її відсутність, виглядає ще дивніше на тлі того, що в грудні 2020 той самий Малюська буквально за три години одноосібно двічі скасував у реєстрі рішення інших державних реєстраторів, і на вимогу Рустема Абдукадирова, відновив його в посаді директора ринку "Столичний" — зауважив Бондар.

Він підкреслив, що ситуація говорить про те, що міністр Малюська навмисне підіграє "єнакіївським", і ці його дії суперечать курсу на протидію незаконним схемам.

"Згідно із законом Офіс протидії рейдерству не може розглядати скарги, тільки якщо існує судовий спір з цього ж питання. Тому, за нашою інформацією, Денис Малюська спеціально надав "єнакіївським" формальну можливість оскаржити реєстраційні дії в суді, щоб потім не було можливості приймати рішення. Загалом, всі дії міністра Малюськи виглядають дивно, схоже, що він зайняв позицію всупереч позиції президента. Замість боротьби з кримінальними схемами в бізнесі — їх повна підтримка. Замість покарання "чорних реєстраторів" — допомога їм... Цікаво, чи знають нагорі про самодіяльність міністра Малюськи, і як довго чекати реакції", — задається питанням Віктор Бондар.

Раніше ЗМІ неодноразово писали, як представники "єнакіївського угруповання" захопили і знищують ринок "Столичний", вганяючи його в багатомільйонні борги, щоб не платити кредиторам та інвесторам.