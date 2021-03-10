Санкції Зеленського не зможуть зламати Медведчука, — американські ЗМІ

"Хоча на перший погляд санкції проти Медведчука та Козака можуть здатися ефективними і жорсткими, вони навряд чи принесуть їм великі неприємності", — пише інтернет-ресурс із США.

Українська влада і, зокрема, Президент Зеленський роблять численні спроби прибрати з політичної арени свого головного конкурента — народного депутата України, голову Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. Але санкції і репресії не зможуть залякати і зламати лідера найбільшої опозиційної фракції в українському парламенті та його прихильників. Така думка висловлюється в статті, опублікованій американською організацією Jamestown Foundation.

Автор матеріалу нагадує, що санкції проти Віктора Медведчука та його сімʼї були введені через два тижні після того, як Президент України Володимир Зеленський наказав закрити кілька опозиційних телеканалів — ZIK, NewsOne і "112 Україна", що належать депутатові від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Крім того наголошується, що Медведчук — лідер найбільшої опозиційної фракції в українському парламенті й усі спроби влади залякати політика, створюючи проблеми черговими санкціями і репресіями щодо опозиції, будуть неспроможними.

"Хоча на перший погляд санкції проти Медведчука та Козака можуть здатися ефективними і жорсткими, вони навряд чи принесуть їм великі неприємності", — пише інтернет-ресурс.

Раніше народний депутат України, голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що не переживає про свої можливі фінансові втрати через санкції. Парламентарій куди більше стурбований долею країни і свавіллям чинної владної команди, яке охопило Україну. Він підкреслив, що є набагато важливіші завдання.

"Якщо не зупинити це злочинне свавілля Зеленського та його команди, то питання будуть вже не про бізнес. А зʼявиться багато інших питань. Бізнес тут — це навіть не розмінна монета. Це те, що має надцяте за пріоритетністю значення", — відверто заявив Віктор Медведчук.