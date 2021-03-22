У Верховну Раду проходить п'ять партій, "ОПЗЖ" лідирує з великим відривом, — опитування

У президентському опитуванні в першу трійку увійшли нинішній президент Володимир Зеленський, екс-президент Петро Порошенко і співголова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко.

Якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, то до Верховної Ради України пройшли б п'ять партій. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 16 — 19 березень 2021 року компанією RTS (Роботизовані Телесистеми), повідомляє 112.

Так, за даними опитування, новий склад парламенту виглядав би так:

"Опозиційна платформа — За життя" — 23,3%

"Європейська солідарність" — 19,9 %

"Слуга народу" — 17,1 %

ВО "Батьківщина" — 9,6%.

"Партія Шарія" — 5,0%.

Рейтинг інших партій розподілився таким чином:

"Сила і честь" — 4,4%

"Радикальна партія Олега Ляшка" — 3,4%

"Українська стратегія Гройсмана" — 2,1%

УДАР — 1,7%

"Голос" — 1,7%

"За майбутнє" — 1,5%

"Об'єднання "Самопоміч" — 1,4%

ВО "Свобода" — 1,3%

"Громадянська позиція" — 1,4%

"Опозиційний блок" — 1,0%

"Національний корпус" — 0,9%

"Народний фронт" — 0,6%.

У президентському опитуванні в першу трійку увійшли нинішній президент Володимир Зеленський — 22,5%, екс-президент Петро Порошенко — 20,1 і співголова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко — 11,1%.

Відповідаючи на запитання, чи впоралась нинішня влада з вакцинацією населення від Covid-19, чи цей процес провалений, 67,8% опитаних відповіли, що влада не справляється. 21,0% — не визначилися з відповіддю, і тільки 11,2% впевнені, що чиновники впоралися з цим процесом.

При цьому 75,8% респондентів вважають, що вакцинація провалена через непрофесіоналізм влади і вплив політики на вибір вакцини.

Також у соцопитуванні був пункт про те, як закриття опозиційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK вплине на репутацію української влади у світі. Більше половини опитаних — 58,1% відповіли, що репутація погіршиться. 12,8% вважають, що репутація покращиться, і 17,1% — що залишиться без змін.

Компанія RTS (Роботизовані Телесистеми) провела соціологічне опитування 16 — 19 березень 2021 року. Усього було опитано 3 тисячі респондентів по всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування — телефонні інтерв'ю. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,9%.