Фаворити на виборах народного депутата в "Буковельському" окрузі змінюються, — політтехнолог

На думку політтехнолога, невисокий рейтинг кандидата від «Слуги народу» Вірастюка також пов'язаний з пандемією і неякісною роботою влади щодо протидії поширенню хвороби.

Вибори народного депутата у виборчому окрузі № 87 можуть закінчитися несподівано. Таке припущення оприлюднив політтехнолог Тарас Загородній, який на своїй сторінці у Facebook опублікував рейтинги кандидатів, передають Факти.

«Зовсім свіже опитування "Української соціологічної служби" говорить, що на першому місці самовисуванець Ноняк (18,6%), який перехворів коронавірусом. З невеликим відривом від нього йде "свободівець" Кошулинський (18,2%). А ось партнер Коломойського Шевченко, ім'я якого тісно пов'язують з "Буковелем", втратив лідерські позиції і опустився на 4-е місце (17,1%). Провладний Вірастюк має третю позицію (17,3%), і шансів піднятися вище в нього, швидше всього, немає. Замикає п'ятірку лідерів перегонів Голіней від "Платформи громад" (6,3%)», — пише політтехнолог.

Загородній пов'язує падіння рейтингів недавнього фаворита виборчих перегонів Олександра Шевченка з погіршенням пандемічної ситуації в регіоні після «Буковельських святкувань».

«Усі ці гуляння "докотили" округ і область до небаченого досі сплеску пандемії, блокпостів в окрузі, переповнених лікарень, двох нових штамів коронавірусу і високої смертності. Агітація проходить у несприятливих умовах, люди реально стали боятися. Конкуренти, швидше всього, попрацювали над тим, щоб люди розуміли, звідки "ноги ростуть". І пан Шевченко тепер розплачується за це рейтингом і, можливо, депутатським мандатом», — вважає експерт.

На думку політтехнолога, невисокий рейтинг кандидата від «Слуги народу» Вірастюка також пов'язаний з пандемією і неякісною роботою влади щодо протидії поширенню хвороби.

При цьому Загородній прогнозує невисоку явку на виборах і не виключає масштабних фальсифікацій.

«Чим ближче 28 березня, тим більше зростають ажіотаж і напруга. Явка буде низькою, на рівні 30% через коронавірус, а можливо, і локдаун. Тут усе залежить від виборців і їхніх голосів, це в тому числі й оцінка того, що відбувається. І того, як штаб може мобілізувати своїх прихильників. А там можуть бути різні варіанти. Ну, і від того (залежать результати довиборів), хто і як буде вважати. І як довго. І дорахують взагалі», — припускає політтехнолог.