Корнієнко розповів, що вирішуватимуть на позачерговому засіданні Верховної Ради

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко озвучив попередній список питань для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке заплановане на 26 березня.

В ефірі ток-шоу «Свобода слова» на ICTV він зазначив, що офіційно список затвердять сьогодні, 23 березня. Незважаючи на позачерговість, засідання не торкнеться виключно подій 20 березня під Офісом президента.

«Це буде і "пакет малюка", і приватизація, яку чекають наші міжнародні партнери. Засідання не буде присвячене тільки акції під стінами ОП», — запевнив Корнієнко.

Додатково уряд хоче ініціювати розгляд питання про карантинні компенсації.

Нагадаємо, 21 березня партія «Слуга народу» ініціювала позачергове засідання Верховної Ради через протести напередодні під Офісом президента. В офіційній заяві політсили засуджується наруга над державними символами України. Також депутати закликають провести розслідування і вивчити фото та відео протестів, щоб встановити чи був цей протест замовним.

Повне обговорення мітингу біля Офісу президента можна подивитися в записі трансляції «Свободи слова» на сторінці у Facebook чи YouTube .