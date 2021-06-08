Байден не відмовлявся від зустрічі з Зеленським через зміну топів у "Нафтогазі", — експерт

За його словами, офіційно ніякого повідомлення про скасування плану зустрічі Байдена і Зеленського не було. І сьогодні йдеться про організацію такої зустрічі в Європі під час турне Джо Байдена по ЄС, де у нього буде зустріч на Саміті НАТО і на Саміті "Великої Сімки".

Інформація про відмову президента США Джо Байдена зустрічатися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським через зміну керівника "Нафтогазу" — не має офіційного підтвердження і є маніпуляцією. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна.

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За його словами, про подібну зустріч у Вашингтоні і не йшлося.

"Інформація (в ЗМІ про відмову Байдена від зустрічі із Зеленським, — ред.) з'явилася сьогодні вранці, і там йдеться про те, що було раніше, там кажуть — нібито готувалася зустріч у Вашингтоні. Але Вашингтон не може просто так організувати візит. Зустріч на такому рівні з робочим візитом узгоджується набагато раніше, підготовка та узгодження зустрічі займає кілька місяців. Якщо дивитися по хронології — зміна керівництва НАК "Нафтогаз" сталася в кінці квітня, а зустріч Байдена і Путіна узгоджена була в кінці травня, і після цього почалося обговорення майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена", — зазначив Володимир Фесенко.

Політолог переконаний, що така зустріч точно не може бути пов'язана зі зміною керівника "Нафтогазу".

За його словами, офіційно ніякого повідомлення про скасування плану зустрічі Байдена і Зеленського не було. І сьогодні йдеться про організацію такої зустрічі в Європі під час турне Джо Байдена по ЄС, де у нього буде зустріч на Саміті НАТО і на Саміті "Великої Сімки".

"Швидше за все, це (новини про відмову зустрічатися з Зеленським, — ред.) — банальний і примітивний піар лобістів Коболєва. США раніше озвучували критичні тези про НАК "Нафтогаз", але вони були не про Коболєва, а щодо продовження реформи корпоративного управління. так що це все банальний піар лобістів Коболєва, маніпуляція, і у мене в цьому немає ніяких сумнівів", — резюмував Фесенко.

Нагадаємо, в понеділок, 7 червня, відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Зеленський поговорить з Байденом перед зустріччю президентів США і Росії в Женеві.

Зазначається, що перш за все, Зеленський і Байден обговорюватимуть питання, що стосуються ситуації на українському східному кордоні і "загалом по спектру українсько-російських відносин".