Новинський допомагає ФДМ визначитися з незалежними членами наглядових рад "Харківобленерго" і "Харківенергозбут"

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD Вадима Новинського, як акціонер АТ "Харківобленерго" і ПрАТ "Харківенергозбут", ініціювала проведення позачергових зборів зазначених компаній.

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Відповідне звернення компанія направила на адресу емітентів в понеділок, 7 червня, повідомили в компанії.

В ході зборів акціонер, серед іншого, пропонує розглянути питання про обрання членів Наглядових рад енергокомпаній і про проведення незалежної спеціальної перевірки їх фінансово-господарської діяльності за період 2019-2020 рр.

Крім того, SMART HOLDING (CYPRUS) оголосила про початок конкурсного відбіру кандидатур на посади незалежних членів Наглядових рад товариств. Для проведення конкурсу залучено українське представництво міжнародної компанії з відбору управлінського персоналу Boyden. Умови конкурсу та вимоги до кандидатів опубліковані на сторінці конкурсу.

"Протягом тривалого часу Наглядові ради АТ "Харківобленерго" і ПрАТ "Харківенергозбут", як і колегіальні органи управління багатьох компаній з державною часткою, виступали скоріше як якийсь кишеньковий орган для просування потрібних управлінських рішень в інтересах ділків від влади. Держава повинна бути зацікавлена ​​в припиненні практик "тіньового управління", адже від цього безпосередньо залежить успішність і результативність запланованої цього року приватизації цих підприємств.

Пропонуємо державі в особі Фонду держмайна України приєднатися до участі в оголошеному незалежному конкурсі і скористатися напрацюваннями міжнародної компанії з відбору керівного персоналу", — цитує пресслужба директора з ризиків і безпеки Smart Holding Івана Герасимовича.

Як повідомлялося, в травні SMART HOLDING (CYPRUS) оскаржила в суді рішення, прийняті на засіданнях Наглядових рад АТ "Харківобленерго" і ПрАТ "Харківенергозбут" 23 березня 2021 року зокрема, про проведення загальних зборів цих товариств 28 квітня 2021 року. Компанія переконана, що після 6 січня 2019 року склад Наглядових рад АТ "Харківобленерго" і ПрАТ "Харківенергозбут" став неправомочним, оскільки не був приведений у відповідність до норм чинного законодавства.

В SMART HOLDING вважають, що невирішеність питання з обранням нового складу Наглядової ради компаній створює умови для продовження корупційних схем на підприємстві. Посилаючись на фінансових аналітиків, компанія вказує на як мінімум триразове заниження показників операційного прибутку (EBITDA) цих державних енергокомпаній в порівнянні з діючими на ринку компаніями приватного сектора. За їхньою оцінкою, мова може йти про втрати на суму понад $30 млн. доларів США щорічно.

У лютому ц.р. обласна прокуратура провела обшуки в адміністративних будівлях "Харківобленерго". За даними наглядового відомства, обшуки проводилися в рамках розслідування фактів зловживання службовим становищем менеджментом компанії, що спричинило збитки. Мова, зокрема, йшла про навмисне заниження обсягів споживання електроенергії для окремих підприємств в рамках домовленостей. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) КК.

Тим часом видання "Наші Гроші" повідомило, що на тендері 27 травня "Харківобленерго" закупила кабелю за ціною 30-40% вище (по деяких позиціях в 2 рази), ніж в ході аналогічних закупівель, проведених місяцем раніше тендерним комітетом "Рівнеобленерго".

Як відомо, формування незалежних Наглядових рад в компаніях, у статутних капіталах яких 50% + акцій (часток) належить державі, є обовʼязковим, відповідно до Закону України №1405-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління обʼєктами державної та комунальної власності", який був прийнятий Верховною Радою 2 червня 2016 року.

АТ "Харківобленерго" є оператором системи розподілу (ВСР), володіє і обслуговування розподільні електричні мережі, розташовані на території області.

Протяжність електромереж "Харківобленерго" складає 39,6 тис. км, кабельних ліній — 7,3 тис. км. Компанія експлуатує 11,16 тис. підстанцій напругою 0,4-150 кВ.

ПрАТ "Харківенергозбут" надає послуги з постачання електроенергії споживачам Харкова і області.

Основними акціонерами компаній є держава в особі ФДМ, яка володіє 65% акцій компанії, а також Smart Holding (Cyprus) Вадима Новинского — 29,79%.