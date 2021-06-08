У десятки разів занижував вартість товарів: митниця склала 13 протоколів на харківського бізнесмена Кучко

Власник харківської мережі елітних меблів «Венеція» Сергій Кучко в десятки разів занижував вартість ввезених в Україну товарів. Про це свідчать 13 адміністративних протоколів, складених Київською митницею, передають "Подробиці".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У червні 2020 року в Соломʼянському районному суді Києва розглядалися адміністративні матеріали про порушення митних правил з боку компаній ПП «Карго Тренд», ПП «Тачберг», ПП «Техно Канстракшен», які належать Кучко.

Справа ще розглядається в суді, але з оприлюднених в ході слухань протоколів стало відомо, що компанії Кучка систематично порушували правила ввезення товарів, що призвело до заниження митних і податкових платежів до бюджету держави.

Тільки за 2016 рік зафіксовано 13 випадків порушень ч.1 ст.483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Компанії ПП «Карго Тренд», ПП «Тачберг», ПП «Техно Канстракшен» займаються імпортом дорогих меблів, сантехніки, плитки та аксесуарів з Італії, Німеччини та інших країн. При цьому ціни при ввезенні в Україну занижувалися в десятки разів.

Наприклад, у справі №760/3894/20 відповідно до поданої ПП «Карго Тренд» декларації вартість товару склала 6 850,79 доларів США, а за інформацією митних органів Італії при експорті вказано вартість 87 576,99 євро.

Раніше ЗМІ писали про обшуки, які пройшли в меблевому салоні «Венеція» та офісі Сергія Кучка. Його підозрюють в систематичному обмані клієнтів і шахрайстві в особливо великих розмірах.