Мирослав Гай: я дякую Бігусу за ці плівки. Якщо це все, то це тільки доводить мені адекватність вибору українців у 2014 році

Блогер, ветеран АТО Мирослав Гай пише у себе в Facebook, він подивився всі відео Дениса Бігуса з «плівками Медведчука». Зрозуміло, що вони, спрямовані не проти кума Путіна, лідера «ОПЗЖ», а саме проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це зізнається і сам Денис Бігус, неодноразово підкреслюючи, що про "Медведчука ми і так все знаємо", передає Replyua.

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Мирослав Гай зазначає, він також не почув у цих плівках чогось особливо нового. Якщо це все «компромат» на Петра Порошенка, а фігурує він у ньому переважно в словах власне ведучого, адже навіть Медведчук про нього безпосередньо майже не згадує, то це ще більший доказ, що Порошенко — найкращий український президент за роки незалежності. Найкращий з тих, що міг бути, можливо найкращий з тих, що будуть, але кращий з тих, що були й зараз.

«Мені, як глядачеві, всіляко намагалися пояснити цинізм політики. Але я і так знаю, що політика цинічна, а політики — циніки. Мені й потрібен біля керма країни під час війни прагматик, ділок, хитрий і холоднокровний, цинічний та агресивний президент. Мені не потрібен недосвідчений скиглій Зеленський під час війни. Мені, як громадянину, свідомому виборцеві, потрібна акула. Тому я дякую Бігусу за ці плівки. Якщо це все, то це тільки доводить мені адекватність вибору українців у 2014 році», — резюмував блогер.