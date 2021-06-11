Москаль про плівки Бігуса: Це нісенітниця, яка не має ніякої законної сили

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації (2015-2019 рр.) Геннадій Москаль, коментуючи справу щодо "плівок Бігуса", назвав їх "нісенітницею, яка не має ніякої законної сили". Таку думку політик висловив у ток-шоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком" на "5 каналі", передає ПН.

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На запитання Луценка щодо того, які з якогось факту, наприклад терористичної загрози, є терміни і правила введення таких записів, розмов, Москаль відповів:

"Закон "Про оперативно-розшукову діяльність" встановлює 6 місяців. Це "пишеться", знімається з камер відеоспостереження. Після можуть продовжити ще до 9 місяців. Після року це права обнуляється повністю і не має ніякої сили", — говорить Москаль.

У той же час, за словами Луценка, 7 років тому хтось, один з колишніх працівників СБУ 2014 року, який потім робив кар'єру в Адміністрації президента Порошенка, а зараз зробив ще більшу кар'єру, "писав" Медведчука.

"Хай би "писав" і надавав інформацію слідству СБУ або слідству ГПУ. Але цього не відбувалося, і 12 місяців, граничних, для того, щоб ці плівки використати в судах, давно пройшли. Як ви розцінюєте, що сьогодні цими плівками трясуть журналісти?"

"Закон говорить: якщо розмова йде між невідомими, і хтось скаже, ось Медведчук, невідомий, який з кимось говорить, негайно протягом трьох днів треба піти в суд і взяти дозвіл на офіційне його прослуховування, дозвіл суду повинен бути. Такого дозволу немає. Це показало судове засідання в Печерському суді, СБУ дозволу не має і мати не може. Легалізувати це неможливо. Докази в суді можуть бути, тільки якщо є рішення суду, яке дає дозвіл на прослуховування тієї чи іншої фізичної особи. Це все дурниці. І видно, хтось уже сказав Бігусу, і він закінчив це", — каже Москаль.

Луценко зазначив, що, судячи зі слів Москаля, за нормами закону, "плівки Бігуса" — це просто мильна бульбашка, "як і все, що відбувається за часів Зеленського. Це все профанація, імітація процесу".

"Джерела, які заслуговують на довіру, кажуть — жодних доказів немає. Стаття 19 Конституції говорить, що органи державної влади, усі посадові особи повинні діяти на підставі Конституції та Закону України. Закон говорить: спочатку покажіть дозвіл суду на прослуховування Медведчука, потім усю нісенітницю показуйте народу. Чому "писали", як "писали" — довести це неможливо. Це просто щоб показати, що всіх взяли на гачок. Це шлях у нікуди", — підсумував Москаль.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора звинувачує Медведчука в державній зраді і порушенні звичаїв війни. Коментуючи ці звинувачення, парламентарій заявив, що інформація, викладена в матеріалах справи, зайвий раз доводить: мета цього розслідування — політична розправа над лідером найбільшої опозиційної партії в Україні.