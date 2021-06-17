Ірина Верещук: фракція "Слуга народу" не обговорює питання відставки Авакова

Парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС, який відаграє ключову роль в питанні національної безпеки України. Про це народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук заявила журналістам в Києві 15 червня.

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"Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у когось є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки через те, що комусь здається, що Аваков отримує занадто багато впливу, як для глави МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова, не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки", — сказала вона.

Ірина Верещук наголосила, що Арсен Аваков займає ключове місце в конструкції безпеки України.

"Є ряд зовнішніх і внутрішніх обставин, зокрема, загроза внутрішньої дестабілізації. Я думаю, на вересень вона буде тільки посилюватися, беручи до уваги вибори в Держдуму РФ, Путін може розпалювати ситуацію навколо кордонів, щоб демонструвати свою незамінність. Якщо говорити про зовнішні обставини, то тут не тільки Росія, до частини європейського напрямку також є питання. І тут на передній план виходять і Держприкордонслужба і Міграційна служба, якими Аваков керує вже 7 років. Ця людина вибудувала вертикаль, вона контролює всі процеси в МВС", — зазначила нардеп.

Разом з тим, вона вказала, що деякі напрямки по лінії МВС потребують доопрацювання.

"Є питання, і це природно, вони повинні бути. Але я переконана, що на сьогодні Аваков відповідає займаній посаді", — підкреслила Ірина Верещук.