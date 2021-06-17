"До перемог "Азова" є багато охочих примазатися. Філатов – не останній" — екс-начальник штабу полку "Азов"

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Маріуполь звільняв полк "Азов" за підтримки підрозділу "Дніпро-1", Нацгвардії та МВС. Але все частіше з’являються політики, які намагаються цю перемогу видати за свою

Так слова мера Дніпра Бориса Філатова до річниці звільнення Маріуполя у мережі Facebook прокоментував Владислав Соболевський, екс-начальник штабу полку "Азов" у коментарі для "5 каналу".

"Насправді ми вже пережили всі тролінгові атаки, які тільки можна було собі уявити. Оцей пост Філатова навіть не був для нас сюрпризом. Ще раз скажу, що в мене слово/прізвище "Філатов" і слова "Азов", "звільнення Маріуполя" лежать в абсолютно різних кімнатах і ніяк між собою не пов’язані" — заявив Солевський.

Як приклад медійного фейку про звільнення Маріуполя він наводить загальновідомі кадри, де БМП проскакує крізь барикади. А ці події відбулися не 13 червня, коли місто було звільнено, а майже за місяць до того – 9 травня, коли українська бронетехніка після невдалого штурму покидала місто. В той час як саме звільнення міста відбувалося без залучення важкої техніки.

"Коли ви побачите плакат, на якому зображена ця "беха", яка стрибає, підпис "13.06", то це фейк насправді. Ми ж любимо свою історію, в тому числі новітню, тому маємо розбиратися. На таких плакатах має бути зображений Камаз з кулеметом "утьос", обшитий металом вручну. Цей камаз називається "пряник". Ось він є символом звільнення Маріуполя" – вважає азовець.

Окремо він прокоментував можливу причетність Геннадія Корбана до звільнення міста, на що вказує у своєму пості Філатов.

"Нічого ніколи не чув про Корбана як про солдата, який разом зі мною, плечем до плеча щось звільняв. З іншого боку, читав статті про якісь наради, пов’язані з Іловайськом. Не більше того. Я думаю, що нам у контексті Маріуполя треба більше думати про увіковічення пам’яті, про нерозповсюдження фейків, і про те, як далі розвивати ці міста, а не про участь різних одіозних політиків в тому, в чому вони насправді участі не приймали"

На думку Соболевського, українці мають берегти пам’ять про новітню історію України та не дозволяти політизувати це питання. А ті політики, які справді хочуть зробити добру справу мають працювати над відновленням звільнених територій.

"Хочу передати привіт усім політикам, які хочуть долучатися до звільнення Маріуполя в тому чи іншому сенсі. Приїжджайте, відновлюйте місто. Є ще так багато міст, які можна звільнити. Треба готуватися вже зараз. Вкладайте в армію гроші, час, у наших хлопців. Ми разом переможемо. Тоді й будете піаритися" – заявив Владислав Соболевський.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов вирішив прокоментувати марш на честь 7-ї річниці звільнення Маріуполя, який проводили "Національний корпус" разом з іншими патріотичними силами. В цьому пості він вказав на власну та його колеги і бізнес-партнера Геннадія Корбана недооцінену участь у звільненні цього міста, та поскаржився, що "причетні досі не нагороджені".