Павло Фукс відповів Данілову: "Я вийшов з громадянства РФ ще у 2017 році і ніколи не переставав допомагати рідному Харкову як меценат"

Український бізнесмен Павло Фукс, який недавно потрапив під санкції РНБО, стверджує, що не є громадянином Російської Федерації вже чотири роки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Я ніколи не виходив з українського громадянства, закінчив процедуру виходу з громадянства РФ ще у 2017 році і ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат".

Про це у своєму Телеграм-каналі заявив український бізнесмен Павло Фукс.

"Давайте поговоримо про те, який я "російський громадянин".

Анексія Криму і агресія РФ на Донбасі стали поворотною точкою в житті багатьох людей. Зокрема мого.

Я народився і жив ц Харкові. Довгий час вів бізнес в РФ. У мене було громадянство РФ. Але я ніколи не виходив з українського громадянства.

Як і ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат. Ми реалізували багато важливих проектів, якими я пишаюся.

У 2015-му році я отримав український паспорт сучасного зразка і почав процедуру виходу з громадянства РФ. Процедура тривала, закінчилася у 2017-му. Спеціально для секретаря РНБО Олексія Данілова публікую документ.

У 2018-му РФ ввела проти 322 українських політиків і бізнесменів санкції. Зокрема проти мене".

"Пропагандистські ЗМІ РФ час від часу пишуть про українця Фукса, а силовий апарат РФ заводить кримінальні справи за вигаданими приводами. Для мене це давно стало рутиною" — зазначив Павло Фукс.