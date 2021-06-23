Бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень через тіньовий ринок нафтопродуктів - експерт

За рахунок детінізації ринку нафтопродуктів та акцизної реформи можна отримати податки необхідні для поповнення бюджету, які можуть бути спрямовані на "велике будівництво". Про це пише директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в статті на Ліга.Бізнес.

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Україна може отримати за рахунок детінізації ринку нафтопродуктів та акцизної реформи під 30 млрд грн податків. Це краще, ніж випускати євробонди і набирати нові борги. Необхідно мобілізувати внутрішні резерви, яких вистачить не тільки на асфальт і які будуть стимулювати наповнення державного бюджету — пише Сергій Куюн.

"У контексті дорожнього будівництва кричущої є ситуація з тіньовим ринком нафтопродуктів. Нагадаю, основне джерело наповнення дорожнього фонду -" паливний "акциз, близько 60 млрд грн на рік. Тим часом в країні працює більше 25-ти міні-НПЗ, які переробляють нафту і газовий конденсат, але чомусь отримують на виході не підакцизні бензин і дизпаливо, а безакцизні розчинники, сольвенти і інші фракції. Насправді, це елементарна фальсифікація і фальсифікація документів, коли змінюється код товару ", — відзначає Куюн.

За словами автора, також бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень акцизу через схеми з ввезення розчинників для лакофарбової промисловості, у використанні якої були помічені ексклюзивний постачальник палива в мережу БРСМ — компанія катма Груп і харківське ТОВ "Промхім", що поставляє паливо мережі Мотто.

"У січні-травні поточного року в Україну ввезено 50 000 т розчинників для лакофарбової промисловості, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Пояснюється такий підйом лакофарбової галузі просто: ці розчинники — суміш октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів, — МТБЕ , метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту. Нюанс в тому, що дані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензиновою" ставкою 213 евро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних ", — зауважує Сергій Куюн.

Куюн також пише, що збиток держбюджету від даної схеми за пʼять місяців цього року становить 245 млн грн акцизу, а якщо нічого не зробити, то до кінця року буде 600 млн грн.