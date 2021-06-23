За 7 років Коболєв перетворив "Нафтогаз" на іноземне представництво, — експерт

Звільнення Коболєва і подальша реакція на це США та ЄС показали наскільки суверенітет України став обмеженим. Фактично, Україна стала країною, в якій влада не може керувати власним держпідприємством.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав виконавчий директор Київської школи державного управління Віктор Андрусів.

"За 7 років управління "Нафтогазом" Коболєв перетворив його на іноземне представництво в обмін на мандат глави. Найближчим часом вся країна ще дізнається про "царські" замашки цього ексглави, яким і Бакай позаздрив би. А поки витрачені ним мільйони на лобістів продовжують підривати НАК і довіру до нього", — зазначив Андрусів.

Він підкреслив, що в найближчі дні уряд і Зеленський знову опиняться в складній ситуації, коли їм дадуть зрозуміти, що керувати в нашій державі вони можуть тільки там, де їм дозволяють.

"За моєю інформацією, ми будемо спостерігати таку ситуацію: 1. Наглядова рада в четвер-п'ятницю висловить недовіру та спробує звільнити Юрія Вітренка. 2. Західні посли і політики відразу підтримають це рішення, і вимагатимуть погодитися з ним уряд. 3. Буде запропонований компроміс — призначити тимчасово виконувачем обов'язків Отто Ватерландера, протеже Коболєва. Який повинен покерувати "Нафтогазом" до завершення конкурсу на нового голови, а заодно і конкурс виграти", — пише експерт.

На його думку, цей компроміс буде підкріплений ультиматумами на лінії підтримки України щодо війни на Донбасі.

"Ця ситуація стане хорошим уроком і майстер-класом для наївних, які думають, що в політиці романтика важливіша за прагматизм. А також тестом на те, влада у нас "весільний генерал" чи ні", — зазначив Віктор Андрусів.