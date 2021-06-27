"Президента Зеленського з санкціями проти мене "підставили" Данілов та Бродський" - Фукс

18 червня після засідання Ради національної безпеки її секретар Олексій Данілов оголосив на брифінгу про введення повного пакету санкцій проти кількох громадян України. Серед них був і відомий бізнесмен Павло Фукс.

Павло Фукс розповів про причини такого, мʼяко кажучи, дивного рішення Ради національної безпеки і його реакцію в етері програми "Україна з Тіграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24". Павло Фукс детально пояснив, звідки походить фейк з його російськими паспортами, зазначивши, що секретар РНБО Олексій Данілов — давній друг скандального бізнесмена Михайла Бродського, бізнес-партнера з його дружиною. Павло Фукс показав в етері документи, запити і довідки про те, що він давно вийшов з російського громадянства, є громадянином України і веде бізнес виключно в Україні, сплачуючи легально мільйонні податки. А де ж зробили «фейкові» папери, які поклали на стіл президента, читайте пряму мову Павла Фукса, який пообіцяв резонансний судовий процес за фейки. Відео можна подивитися, якщо ввести у адресний рядок браузера посилання.

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Доречі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та спікер ВР Дмитро Разумков не голосували за санкції 18 червня. Очільник парламенту дав розʼяснення: "Всі мої позиції, повʼязані з громадянами України, широко відомі. Закон забороняє вводити санкції проти громадян України. Сьогодні ми надали і правоохоронним органам, і антикорупційним органам повний перелік законодавчої бази, яка дозволяє їм якісно виконувати свої функції, дозволяти їм виконувати свої функції".

Мартиросян: Ми говорили рівно тиждень тому про введення санкцій проти вас, як пройшов цей тиждень?

Фукс: Я відходив від шоку весь тиждень. Уявіть собі, ви живете в новій реальності, знадобився деякий час, щоб дізнатися, що це за "повний пакет". Мої адвокати тільки закінчують цей процес. На побутовому рівні — я навіть не можу купити «сімку» до телефону, заплатити за електроенергію, я ще не розумію, як з усім цим боротися. Лише за день до публікації Указу президента, який вводить санкції, і до останнього моменту не було зрозуміло, про які саме обмежувальні заходи йдеться. Перший підпункт вказує, що мені заблоковано всі активи на 3 роки — всі кредитні картки, цінні активи, рахунки.

Мартиросян: А що це означає для вашого бізнесу, для проектів, в яких ви брали участь, наприклад, ви займаєтеся будівельним бізнесом?

Фукс: Так, це означає, скажімо так, що будівництво буде призупинено, тому що це ліцензійна діяльність. Я не знаю, які саме претензії з боку нашої держави до мене. Секретар Ради національної безпеки Данілов заявив, що я нібито громадянин Російської Федерації. Пару днів тому я направив листа в СБУ, МВС, РНБО і до президента з документами, які показують, що це брехня! Це сфабриковані документи, які пан Данілов отримав у своїх друзів або знайомих, які спеціалізуються на фейкових новинах, ймовірно, вони знайшли їх на якомусь брудному сайті. Я вже підготувався, і я знаю, звідки йде бруд. Я розумію, що президента ввели в оману щодо наявності російського паспорта. Знаєте, це брехня. Знову ж таки, прикро, що президента ввели в оману. Данілова теж могли ввести в оману некомпетентні люди, але Рада національної безпеки при президенті, наскільки я розумію, є одним з найсерйозніших органів, в яких особисто бере участь президент. А коли готуються документи для президента, хтось повинен все перевірити до дрібниць, або сказати — є така і така інформація, але я не зовсім впевнений, і потрібна ретельна перевірка. Тоді це нормально, і в разі помилки необхідно про неї повідомити президенту — це можуть зробити тільки сильні люди. Я точно не впевнений, де Данілов отримав фейки, але є тільки один сайт, де вони могли б їх отримати, так званий "російський паспорт", у мене є все це на паперах. На ньому показані нібито дійсні і недійсні паспорти РФ, є тільки один невеликий нюанс — на цьому сайті нижче написано, що ця інформація "не є юридично точною". Це загальнодоступний сайт, як, скажімо, Вікіпедія. Будь-хто може зайти на нього і написати кілька коментарів, додати туди статтю. Це неофіційний сайт, і МВС РФ попереджає про це, це вказано великими літерами. Я памʼятаю, що ще в 2019 році деякі непорядні сайти надрукували за гроші проти мене всілякі неприємні речі, вони його знайшли і виклали. Я подзвонив адвокатам в Росію, і я кажу, що це за вигадки, вони відповіли — цього бути не може. Я відразу ж написав листа в посольство Росії (це було в 2019 році), і отримав таку відповідь: «На ваше звернення повідомляємо, що відповідно до наказу інформація про вихід з громадянства була направлена в консульський відділ МЗС РФ, вилучений внутрішній паспорт серії 4518 номер 084740 (зазначений в санкціях) був переданий в Головне управління з питань міграції МВС Росії для анулювання і знешкодження у звʼязку з виходом з громадянства».

Я розумію, що ніхто не хотів повідомляти про це президенту. Наш президент досить справедливий і чесний, і вони розуміють, що їм відразу «дадуть по вухах», і цю тему вони продовжують розкручувати і говорити йому, що це брехня. Більш того, я звернувся на офіційний сайт МВС РФ по трьом своїм паспортам (санкції вказують на два), і в ньому говориться, що паспорти недійсні і були анульовані. Це — головне міграційне управління МВС Росії.

Тобто люди беруть майже фейкові дані, дають це президенту і кажуть "саме він бреше, він там російський шпигун, він не може сказати правду". Все це я виклав у своєму Telegram-каналі, будь ласка. Свій український паспорт я отримав наприкінці 2015 року, і з тих пір ніколи не використовував російські паспорти.

Мартиросян: Якщо будуть суди, чи не буде цю інформація важко уточнити?

Фукс: Абсолютно, я здивований, що мені приписали ці паспорти, і мої адвокати думають, що вони дали мені привід і буквально "стрибають до стелі". Ми обовʼязково почнемо суди в Україні, і закінчимо в ЄСПЛ.

А у мене є український паспорт за фактом народження — я народився в Харкові. Що стосується іншої частини санкцій, нібито за компанію "Голден Деррік", то я не маю до цього ніякого відношення. Мене колись зацікавили кілька ліцензій, які вона мала, але при вивчанні я зрозумів, що в цілому це не компанія, а «мотлох», я вважаю, вона навіть була створена для якихось афер. Я не знаю, кому вона належить зараз.

Мартиросян: Тиждень тому ви говорили, що санкції – це особиста помста секретаря РНБО Олексія Данілова.

Фукс: Так, я поясню. Данілов є давнім партнером Михайла Бродського. Людини, яка вимагала грошей у мене, щоб він не публікував неправдиву інформацію про мене. Для мене це питання принципу — я ніколи не платив шантажистам ні цента, і я цього не зроблю. І Бродський кілька разів передавав мені через спільних знайомих: "плати мені 20 тисяч доларів на місяць, і я добре про тебе напишу". Я був не просто дуже здивований, я був шокований. Я борюся з ним легально весь час, у мене немає власних засобів масової інформації. А з Даніловим Бродський, повторюся, друзі, вони дуже часто зустрічаються в київському кафе «Калина» (воно належить родині Бродського). Те, що люди друзі — це нормально, я все розумію, а дружина, до речі, Олексія Данілов — дуже симпатична жінка, я її теж знаю. Але виявилося, що вона також була офіційним партнером Бродського в декількох повʼязаних з піском підприємствах. Нещодавно зʼясувалося, що вони разом у бізнесі з видобутку піску, це написано в багатьох засобах масової інформації.

«Також нескладно перевірити, що дружина секретаря РНБО Данілова Людмила Данілова має частку в компаніях, які також належать Юрію Бродському (син скандального Михайла Бродського). Наприклад, у розділі 7 декларації Олексія Данілова зазначено, що його дружина володіє часткою в Київському деревообробному комбінаті (ЄДРПОУ 05421634). У цьому ж підприємстві акції належать Бродському Юрію Михайловичу. За даними Держагентства розвитку інфраструктури фондового ринку ПАТ "Київський ДОК" повʼязане з ТОВ "Новострой Інвест" (EGRPOU 36134785), акції якого також належать Людмилі Даніловій та Юрію Бродському (крім того, він вказаний як керівник ТОВ)", — таку інформацію у своєму телеграмі згадав Павло Фукс.

Припускаю, що у Данілова є якийсь особистий мотив, він дуже зневажливо весь час щось про мене говорить, не чує правди, придумує якусь легенду про мій «російський звʼязок», це моя субʼєктивна думка. Я можу помилятися, але я просто бачу, що немає конструктиву. Цікаво також, що в ЗМІ знайшли лист, в якому компанія Бродського "Золота середина" пише секретарю Ради національної безпеки Данілову або комусь з його заступників, що проти Фукса повинні бути введені санкції, він дуже небезпечний для країни. Уявіть собі, власник сайту пише в РНБО своєму приятелю Данілову, і все це до документів РНБО "підкладають". Обовʼязково в цьому випадку буде судовий процес, процес буде серйозним і дуже довгим.

P.S. 18 червня Павло Фукс дав велике інтервʼю сайту «Страна» про накладені на нього санкції, яке прокоментували відомі юристи в тій же публікації: «Санкції проти громадян України абсолютно незаконні, недалекоглядні і засновані на узурпації влади рішеннями. Вони, безумовно, приведуть до недобросовісної конкуренції, перерозподілу ринків, вихід інвесторів та нестабільності інвестицій».