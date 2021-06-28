Борислав Береза: Керувати бюджетом Закарпаття віддали родичу Медведчука

В політиці цинічність зустрічається дуже часто. Але те, що відбулося у Закарпатті — це вже занадто, вважає екс-нардеп.

В політиці цинічність зустрічається дуже часто. Але те, що відбулося у Закарпатті — це вже занадто. "І справа не тільки в тому, що там коаліцію зробили Слуга народу і ОПЗЖ. Ні, це мене не дивує. Бо це стара історія про жабу і гадюку. А от те, що публічно розповідаючи про боротьбу з Медведчуком, Зеленський дав добро на співпрацю з ним на Закарпатті. І вже співпрацює. Бо влада так сильно бореться з Медведчуком і ОПЗЖ, що керувати бюджетом Закарпаття віддали аж родичу Медведчука. Тому що бабло для них головне". Таку думку висловив екс-депутат ВР та блогер Борислав Береза, передає Обозреватель.

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"Взагалі, хочу вам детально розповісти про те, що відбулось на Закарпатті. Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенка. Вам більше відомий, як власника ресторану Велюр, що працював під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити. Бо служіння народу штука важка та вимагає… класти на закон. До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв‘ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президент?

Досі в області в коаліції були "Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від Слуги народу Олексія Петрова. Чекіста із 27 річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенко. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенко вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них — з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І Слуги віддали їм найголовніше — дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку.

Оце так, наша влада завзято бореться із сепарами від Медведчука в області, де найбільший ризик виникнення сепаратизму. Але віддає всі найважливіші комісії сепарам. Тобто більшість створили з тими кого президент називає ворогами України. Однією рукою санкцію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. "Добро" на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс, якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все.

Владу Закарпаття, окрім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа – За життя", "Команда Андрія Балоги", "За Майбутнє", "КМКС" Партія угорців України". Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію "слуг" увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС")

Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зеленського та Тищенко. Бо вони не знали, що я займуся цією історією.

Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту — з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина по кличці "Антибіотик", без обговорення в комісіях.

Пам‘ятаєте скандальні вибори в Мукачево 2004? Він тоді керував міліцією Закарпаття. Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше.

Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на "Великому крадівництві". Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. То, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж — в області ще багато об‘єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили Слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись.

Беру попкорн і буду моніторити все, що там буде відбуватися. Бо влада буде мовчки покривати той шабаш та не стане нікому заважати".

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