ЗМІ пояснили, чому транспортний комітет блокує боротьбу з корупцією у сфері видачі документів морякам

У ЗМІ неодноразово лунали прізвища бенефіціарів схеми з корупційною видачею документів морякам. Серед них, зокрема, називали ексміністра інфраструктури Владислава Криклія.

Незважаючи на рішення профільного транспортного комітету ВР підтримати і винести його в зал законопроект, який дозволить прибрати корупцію у сфері видачі та продовження документів у морській галузі, на порядку денному на поточний тиждень його так і не виявилося. Причина може критися в небажанні членів комітету розлучатися з великою корупційною «годівницею» обсягом $6-8 млн щомісяця. Про це пише видання Коментарі.

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Журналісти нагадують: щоб отримати підтвердження права працювати на морських судах, моряки в Україні повинні кожні пʼять років проходити спеціальні іспити й оновлювати документи. За даними профільних асоціацій, вартість пакета паперів із «правильними» результатами навіть електронних тестів та іншими необхідними доказами для продовження професійної діяльності може сягати $8 тис. із людини. Законопроектом 3944 пропонується запровадити міжнародні стандарти пролонгації документів.

У ЗМІ неодноразово лунали прізвища бенефіціарів схеми з корупційною видачею документів морякам. Серед них, зокрема, називали ексміністра інфраструктури Владислава Криклія.

Також одним зі «стовпів» схеми називають главу транспортного комітету Юрія Кисіля. Крім того, глава виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявляв про інтерес у питанні поборів із моряків народного депутата від Миколаївської області Ігоря Негулевського. У кулуарах фігурує і прізвище скандального Миколи Тищенка.

Зокрема, минулого тижня народний депутат, член правоохоронного комітету ВР Олександр Куницький оприлюднив черговий фрагмент запису засідання транспортного комітету, на якому розглядався законопроект 3944, який пролежав у комітеті рік.

У першій частині відеозапису на каналі Куницького видно, як глава комітету Юрій Кисіль намагається заблокувати розгляд документа на комітеті.

З другої частини відео стає зрозуміло, що законопроект 3944 категорично не сприймає і ще один видатний член комітету Микола Тищенко. Під час обговорення документа про спрощення процедур переатестації моряків, Тищенко раптом почав обурюватися, що комітет нібито втрачає свою субʼєктність. «Ми сьогодні стоїмо на порозі — ми комітет або об нас витирають ноги. Нехай депутати [автори законопроекту] приходять і працюють в наш комітет, а не десь в офісі вони отримали під диктовку, а ми гриву опустили і піднімаємо руки [за його винесення в зал]. Ми або команда — або не команда», — звернувся Тищенко до колег по комітету. «Не було ще такого за два роки, поки ми тут, щоб нас нагинали. А зараз нас нагинають», — додав він.

Журналісти нагадують, що Кисіль, Негулевський і Тищенко вже не вперше фігурують в скандалах разом. Наприклад, раніше ЗМІ писали, що Кисіль і Негулевський взагалі зійшлися на темі дорожніх підрядів: Негулевський після приходу в Раду різко став одним із ключових дорожніх будівельників Миколаївської області. Крім того, майже рік тому генеральний директор і власник ТОВ СП «Нібулон» Олексій Вадатурський прямо звинувачував тодішнього міністром Владислава Криклія, а також Тищенка та Негулевського у співпраці з офшорними компаніями, які блокують розвиток вітчизняного вантажного флоту.

Кисіль, Негулевський і Тищенко були учасниками ще одного скандалу, повʼязаного з портом «Південний». ЗМІ писали, що вони планували взяти під контроль буксирувальний флот порту.

Крім того, Киселя і Тищенка також звинувачували в «кришуванні» схем ексглави Державної адміністрації морського транспорту Сергія Звягінцева, повʼязаних із незаконним транзитом російських танкерів із нафтопродуктами, які нібито курсували територіальними водами України за спеціальним дозволом адміністрації.

«Однак, варто все ж зазначити, що профільним комітетом дана рекомендація ухвалити в цілому законопроект 3944 у першому читанні. А значить, чи буде зроблений перший крок до реформування морської галузі чи ні тепер залежить від кожного депутата в сесійній залі», — резюмує видання.