Мер Дніпра Філатов у соцмережі образив учасника звільнення Маріуполя Соболевського

Міський голова Дніпра Борис Філатов назвав екс-начальника штабу полку "Азов" Владислава Соболевського, який брав участь у звільненні Маріуполя, "мавпою". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"5250 сайтів написали, що я хотів то чи захопити Маріуполь, чи то його звільнити, посилаючись на мавпу, яка нібито "герой війни і революції"", — написав Філатов.

Цей допис, ймовірно, є реакцією на коментар Владислава Соболевського, екс-начальника штабу полку "Азов", в якому учасник АТО заявив, що нічого не чув про участь Бориса Філатова та його бізнес-партнера Геннадія Корбана у звільненні Маріуполя.

"Насправді ми вже пережили всі тролінгові атаки, які тільки можна було собі уявити…Ще раз скажу, що в мене слово/прізвище "Філатов" і слова "Азов", "звільнення Маріуполя" лежать в абсолютно різних кімнатах і ніяк між собою не пов’язані", — заявив Соболевський.

Він додав, що ніколи також не чув про Корбана як про солдата, "який разом зі ним, плечем до плеча щось звільняв… "Хочу передати привіт усім політикам, які хочуть долучатися до звільнення Маріуполя в тому чи іншому сенсі. Приїжджайте, відновлюйте місто. Є ще так багато міст, які можна звільнити. Треба готуватися вже зараз. Вкладайте в армію гроші, час, у наших хлопців. Ми разом переможемо. Тоді й будете піаритися" – зазначив Соболевський.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов вирішив прокоментувати марш на честь 7-ї річниці звільнення Маріуполя, який проводили "Національний корпус" разом з іншими патріотичними силами. В цьому пості він вказав на власну та його колеги і бізнес-партнера Геннадія Корбана недооцінену участь у звільненні цього міста, та поскаржився, що "причетні досі не нагороджені".