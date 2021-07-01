«Слуга» Демченко ховає прибуткові компанії і гектари землі у друзів і родичів, - ЗМІ

На будівельну фірму «Макарленд» оформлено 7 земельних ділянок в Макарівському районі Київської області загальною площею 20 га з цільовим призначенням — для житлової забудови і промисловості. Мати Демченка продала всі ці активи другу свого сина всього за тисячу доларів.

Народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко, який живе в Дніпропетровській області, приховав більшість своїх активів від обовʼязкового декларування, переписавши їх на підставних осіб. Про це повідомило «Delo.ua».

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Зокрема, 10 земельних ділянок в Дніпрі по 2 га кожна були переписані на подругу Демченка, адвоката Олександра Август. Вона ж є однією із засновниць ТОВ «Яворницький», за якою закріплений той же контактний номер, що і за фірмою «Позитив» Демченка, а також за компанією «Ермо і К». Останню повʼязують з суддею Сергієм Бабієм — в спільному користуванні Бабія і Демченка перебуває приміщення в Дніпрі площею 111 кв. м.

«В цей же час бізнес-жилку несподівано проявила 70-річна мама Демченка Зоя Петрівна, яка недавно переписала свою прибуткову будівельну компанію «Макарленд» на 28-річного Максима Пирогова, який є давнім другом депутата Демченко і його адвокатом», — розповіло видання.

На будівельну фірму «Макарленд» оформлено 7 земельних ділянок в Макарівському районі Київської області загальною площею 20 га з цільовим призначенням — для житлової забудови і промисловості. Мати Демченка продала всі ці активи другу свого сина всього за тисячу доларів.

За адресою реєстрації «Макарленд» в Києві зареєстрована ще одна фірма Демченка — «Девелопмент Солюшенс», додало ЗМІ.

«У червні 2021 року цю компанія безкоштовно отримала у власність 21 земельну ділянку в Бориспільському районі загальною площею 5,2502 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд». За даними журналістів, в отриманні цього приємного подарунку Демченку допоміг друг — екс-глава Бориспільського РДА Андрій Гриненко», — йдеться в статті.

ЗМІ також поділилося списком нерухомості, яку ховає Демченко. У нього входить півдесятка приміщень і квартир в Дніпрі і області. Фіктивним власником всієї цієї нерухомості є друг і партнер депутата Демченка Ігор Головко, фірма якого зареєстрована за тією ж адресою, на який зареєстрована фірма 70-річної мами депутата.

Крім того, за словами ЗМІ, компанія помічниці нардепа Тетяни Угленко виявилася єдиним учасником і переможцем низки обласних тендерів на суму 12,44 млн грн.

«Поза всяких сумнівів, всі ці дані повинні зацікавити НАБУ і НАЗК», — констатувало видання.