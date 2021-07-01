Чиновник ЄБРР Марк Магалецький брав участь у корупційній схемі на дорожньому будівництві - ЗМІ

Заступник директора Представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький може бути причетний до корупційної схеми навколо будівництва окружної дороги навколо Житомира. Про це йдеться в сюжеті програми "Секретні матеріали", яка вийшла в ефір напередодні ввечері, передає "УНІАН".

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Зокрема, журналісти показали відео, на якому видно, як Магалецький обідає разом з людиною, яка в сюжеті названа як Юрій Срібняк, представник компанії IRD Engineering S.R.L. Ця компанія виконує функції технічного нагляду під час будівництва дорожніх обʼєктів. Серед її проектів була і окружна дорога Житомира. На відео видно, як після трапези Срібняк передає Магалецькому пакет, в якому, імовірно, може перебувати хабар за продовження контракту ЄБРР з IRD. Журналісти нагадують, що мова йде про будівельний проект, підрядником на якому виступала китайська компанія Synohidro. Через низьку якість будівельних робіт, "Укравтодор" ініціював розірвання контракту з китайською компанією. А ось компанія з технічного нагляду, яка і повинна була стежити за якістю – в проекті залишилася.

Журналісти показали також фрагмент листа "Укравтодору" в СБУ, в якому дорожні чиновники звертають увагу на неякісну роботу китайської фірми, а також IRD. Продемонстровані і фрагменти аналогічних листів Житомирської Служби автодоріг до центрального апарату "Укравтодору".

Крім того, журналісти демонструють фрагменти листування інформатора – колишнього співробітника IRD – з керівництвом ЄБРР (у сюжеті помилково зазначено – "з керівництвом фірми" — прим. ред.), в якому він розповідає про подробиці схеми.

"Заявник, який зі зрозумілих причин захотів залишитися анонімом запевняє, що Марк Магалецький закриває очі на всі порушення на будівництві Житомирської обʼїзної дороги, за що отримує від підрядників солідні бонуси. Анонім описує це відео так: "на основі дискусій, проведених між паном Срібняком і паном Орсіні, власником IRD, цей пакет містив компенсацію за послуги пана Магалецького. Майбутні ділові переговори завершилися зобовʼязанням паном Магалецького підтримати IRD, а також її партнерів і співучасників у виграші майбутніх тендерів, що фінансуються нещодавно підписаною кредитною угодою між Урядом України та ЄБРР" — цитують журналісти один з листів.

Журналісти зазначили, що в їхні руки потрапили й інші свідчення корупційної схеми. Згідно з продемонстрованими документами, послуги ЄБРР в якості консультанта надавала дружина Срібняка Алла Срібляк, на ФОП якої щомісяця перераховували близько 3 тис.євро, хоча за фактом послуг вона не надавала.

"Всі ці схеми, листування і теплі обіди з непрозорими пакетами схоже спрямовані на затягування будівництва доріг в Україні, ще й за кредитні кошти, які незабаром ми будемо з вами віддавати", — резюмують журналісти. Вони не змогли взяти коментар у Магалецького, але відправили йому інформаційний запит.